La emoción de Flor de la V por la graduación escolar de sus hijos

Florencia de la V vivió un momento muy importante dentro de su vida. Tuvo que ver con los dos hijos, Isabella y Paul, quienes por estas horas concluyeron sus estudios primarios y egresaron. Ahora será tiempo de pasar a la secundaria, pero este ha sido un día muy especial para la familia de la conductora.

De la V contó que tanto ella como su esposo Pablo Goycochea asistieron al evento de fin de ciclo colectivo de sus hijos, algo que movilizó fuertemente a la presentadora de Intrusos y que en definitiva derivó en emoción y lágrimas cuando relató la situación en su programa.

"Ayer egresaron mis hijos. Quería empezar con eso, porque la verdad es que no saben lo que fue. Todavía tengo la voz tomada, he llorado de una manera... hablo y ya me quiero largar a llorar porque estoy viendo las fotos atrás", comenzó explicando en la apertura de la tarde de América.

Luego Flor comenzó a emocionarse al recordar: "¿Viste cuando la vida no te prepara para esas cosas? Me veía sentada ahí mientras hablaban las maestras sobre todo lo que significa llevar a los chicos al colegio, dedicarse, estar... lo que cuesta en general para todas las familias, el acompañarlos, llevarlos, traerlos, la crianza, el esfuerzo que ponen ellos por aprender cada día".

"Desde sala de tres van ellos a este colegio, y yo les quiero agradecer a todas las autoridades, padres y madres que me he cruzado desde que empezaron, porque soy otra persona. He conocido gente maravillosa, me han abierto un mundo totalmente desconocido para mí. La verdad es que lo viví con muchísima emoción, como vos que estás del otro lado lo habrás vivido con tus hijos", destacó.

Para de la V estos momentos exponen toda la lucha que hay detrás, no solamente desde el día a día con los hijos sino que además tiene connotaciones con la lucha por la identidad de género y sus derechos dentro de nuestra sociedad.

"Lo quería compartir porque es un momento de muchísima emoción y felicidad para nosotras. Para el colectivo de mujeres trans son cosas que resultan una conquista, no mía sino de todas. Que a mí me esté pasando esto, siento que el día de mañana, dentro de muchos años, esto va a ser mucho más cotidiano para nuestra sociedad, pero hoy siento que es un valor importantísimo. Para mí tiene un profundo significado", explicó.

Para finalizar, Flor agradeció todo el apoyo y amor de su familia: "Lo quería compartir, yo comparto todo con ustedes. A mis hijos, Paul y Bela, los amo con toda mi alma, son mi orgullo y lo mejor que me ha pasado en la vida. Y obviamente a mi marido también, porque la verdad es que sin él no hubiese podido hacer ni la mitad de las cosas que hago, porque está siempre apuntalando a la familia".