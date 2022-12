El estallido de Alfa contra sus compañeros que lo dejó al borde de la sanción

Gran Hermano entró sin duda en su semana más polémica y tensionada en lo que refiere a la convivencia entre los participantes, que vienen de pasar días muy revolucionados tras una fuerte discusión por la prueba semanal.



El reality es un verdadero éxito en su actual edición y, por esa razón, los jugadores se volvieron el centro de atención y en todos lados se habla de ellos. A medida que pasa el tiempo, los cruces y las peleas son cada vez más fuertes.



En las últimas horas, las cámaras de la casa mostraron una situación poco agradable en donde hubo insultos y todo tipo de agresiones verbales entre varios participantes. ¿El detonante? La prueba semanal por el presupuesto.



El desafío consistía en quedarse arriba de la cama durante 12 horas, pero, rápidamente, Alfa desistió y se fue hacia la cocina. En medio del boicot provocado por Walter, todos decidieron abandonar.



Luego de varias idas y vueltas, los participantes comenzaron a levantar la voz y Alfa se sumergió en una fuerte discusión con Alexis. La pelea aumentó en el tono y tuvieron que frenarlos para evitar que llegar a la agresión física.



No obstante, el hecho no quedó ahí, ya que Alfa y Romina analizaron lo que sucedió. “Ahora tengo el desafío de quedarme hasta el final y les rompo el cu… Me estoy dando cuenta de que son todos una manga de sore…”, expresó Alfa.





Luego de perder la prueba por el presupuesto, también se produjo una muy fuerte discusión entre Romina, la aliada y confidente de Alfa, y Nacho, el último de los integrantes de “Los Monitos”.



“Pensá lo que se te canta”, le dijo la ex diputada al joven por la decisión de bajarse de las camas. “Y sí, obvio, vos hiciste lo que se te cantó y así nos fue”, le contestó Nacho. “Con vos no hablo más, irrespetuoso. No lo soporto más”, retrucó Romina.