Un participante de Gran Hermano muy querido por el público hizo una preocupante declaración sobre su salud

A poco más de dos meses de convivencia en Gran Hermano (Telefe), los participantes empiezan a sentir detalles de desgaste físico y psicológico propios del encierro y las limitaciones impuestas por el aislamiento. En este sentido, un participante del reality muy querido por el público hizo una preocupante declaración sobre su salud.

El joven se mostró en alerta por su notable baja de peso, y lo atribuyó a la falta de comida, ya que los alimentos de los que disponen los integrantes de Gran Hermano dependen de una prueba semanal que deben superar para hacer así una buena comprra con el presupuesto disponible.

Mientras Alfa y Romina son los encargados de poner en marcha la cocina, Marcos tuvo una charla íntima con Agustín, uno de los flamantes jugadores que reingresaron a Gran Hermano vía rechechaje. El joven no dudó en decirle al popular concursante que noto que había bajado considerablemente de peso. Marcos coincidió y llegó a asegurar que en varios momentos siente hambre, pero que no come más por la repartición de las raciones que hacen dentro de la casa.

Marcos, el participante de Gran Hermano que se mostró preocupado por su pérdida de peso.

Con un gesto de preocupación, el joven explicó: “Si como mucho me da cosa. Es que nos vamos a quedar cortos. Voy a tener que inventarme algo para no seguir bajando de peso”.

Sin dudas, y más allá del momento que atraviesa Marcos, esta empatía del participante con la realidad del resto de sus compañeros para que a nadie le falte comida, seguramente habrá anotado otro punto positivo en las preferencias del gran público que admiran el temperamento mesurado y bondadoso de gran favorito a llegar a la final.