"Que se vacha": el rap de Coti de Gran Hermano que se perfila como hit del verano

Desde que arrancó Gran Hermano, Coti Romero se destacó como una de las participantes más estrategas y hábiles de la edición 2022. Pero además de cargarse a unos cuantos jugadores al mandarlos a placa, la correntina instaló una frase viral que se convirtió en rap.

“Que se vacha”, había dicho la rubia a fines de noviembre, cuando su objetivo estaba puesto en eliminar a Lucila “La Tora” Villar de la competencia. La frase primero fue meme viral y ahora, es el nombre de la canción que la producción de GH creó para ella.

Desde Telefe editaron varios de los momentos memorables de Coti, sus gritos y escenas icónicas de estallidos varios y los volvieron un hit bailable que, en el estudio, el público terminó coreando con entusiasmo. “¡Qué se vacha! ¡Qué se vacha!”.

Es que Coti tiene serias probabilidades de dejar el juego en la próxima gala de eliminación. La rubia recibió tres votos de parte de Daniela, que le hizo la espontánea en sus primeras horas de vuelta en la casa, y fue una de las más votadas por el resto de los participantes.

Imagen del clip del rap de Coti. Captura Telefe.

A la hora de pasar por el confesionario, Constanza le dio dos votos a Alfa y uno a Daniela. “Me la voy a jugar porque para eso estoy, mis primeros dos son para Walter, porque me cansé de tenerle miedo a la placa, me gustaría que sea con la gente que más fe se tiene dentro de la casa y que piensa que no se va a ir, que la gente decida”, arrancó.

“Mi otro voto es para Daniela, porque no me gustó nada la actitud con la que regresó a la casa, me parece que no entiende que esto es un juego y además presiento que me hizo la espontánea", cerró la novia de Conejo que ya tiene su propia canción, al igual que Marcos.