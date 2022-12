Juliana apuntó contra la producción de Gran Hermano luego de su polémica expulsión

Este martes Juliana asistió a una gala de debate en Gran Hermano (Telefe), un día después de su polémica expulsión del reality. La exparticipante, que había regresado pocos días antes al programa, fue eliminada por romper con el reglamento de aislamiento que impone el ciclo más visto de la televisión argentina.

“Estoy bien, un poquito angustiada pero bien”, le dijo Juliana Díaz a Santiago del Moro en Gran Hermano (Telefe). Luego la joven se refirió a la forma en la que fue expulsada y cruzó a la producción del reality señalando: “Me hubiese parecido lo correcto que hubiera una previa sanción de la cual nunca me enteré”.

En tono de recriminación, Juliana apuntó contra la producción de Gran Hermano argumentando: “Me hubiese parecido lo más justo una primera sanción y no la expulsión directa. Me pareció muy fuerte la forma en que me sacaron de la casa. Muy repentino. Y sin ni siquiera dejarme agarrar las cosas y demás. Me pareció poco cuidado, fue muy fuerte para mí que de un momento para el otro me saquen y de esa manera”.

Entonces, Santiago del Moro le recordó a Juliana que tuvo cuatro advertencias previas por parte de Gran Hermano antes de su expulsión, y que sí había recibido una sanción previa por la cual fue enviada a placa de nominación de manera directa.

Por otro lado, la flamante eliminada de Gran Hermano sumó sobre su pareja en la casa: “Me parte el alma ver cómo quedó Maxi de afectado, nuevamente, por mi salida. Ojalá que no se vaya, que piense las cosas un poco más en frío. Me siento por ahí un poco responsable de eso y me angustia mucho”.

Finalmente, Juliana aseguró: “No me molesta estar afuera. Ya lo dije una vez: yo ya gané. Me eligieron entre un montón de gente, entré a la casa más famosa del país, jugué, me divertí, me enamoré...Salí y tuve la oportunidad de volver a entrar. Eso me pareció increíble. Y duró lo que duró, pero soy una agradecida de haber tenido la oportunidad de estar en el programa".