Tras su tajante expulsión de Gran Hermano, Juliana recibió un filoso dardo de su propia madre: "Es medio..."

El regreso de Juliana Díaz a Gran Hermano quedó trunco luego de que la participante fuera expulsada este lunes por no respetar las reglas de aislamiento del reality. La joven debió abandonar repentinamente la casa sin su valija, y no la llevaron al estudio como sucede con cada integrante que abandona eel programa.

En medio del desconcierto de los millones de seguidores de Gran Hermano, sobre el destino de la malograda concursante, Alejandra, la mamá de Juliana, habló del comportamiento de la joven en A la Barbarossa (Telefe), y deslizó un tajante comentario sobre su hija.

"Yo no había visto, porque no se mostró nunca, que le llamaron la atención, entonces yo pensaba 'uh, esta bo... no se da cuenta y charla, charla y charla'. Después, cuando veo que le llaman la atención dije '¿Pero cómo puede ser?' Yo te juro que la quería matar", sentenció la madre de la flamante expulsada de Gran Hermano.

Luego, la mujer redobló el calibre de sus apreciaciones diciendo: "Juliana es así como vos la ves, cero maldad. Como tiene cero maldad, también es medio pelo... en algunas cosas".

Finalmente, la señora defendió a su hija de las acusaciones de los seguidores de Gran Hermano. "A veces la tildaron que si es idiota, que si es tilinga, que no tiene nada él la cabeza... Juliana siempre trabajó, es brillante en lo que hace. Acá, me parece, son emociones lo que te ganan".

Finalmente, sobre la situación de Juliana, su mamá comentó: "Anoche hablé con la producción porque quería saber cómo estaba Juli. La llevaron directo con la psicóloga y la psiquiatra, me quedé intranquila".