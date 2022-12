Tini Stoessel confesó el preocupante motivo por el que Rodrigo de Paul la llamó llorando

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul han fortalecido su relación en este último tiempo, tras el apoyo de la cantante al futbolista durante el Mundial de Qatar, y en estos días con la presencia del jugador en el escenario durante un show de su novia. Y ahora, la artista confesó durante una entrevista el preocupante motivo por el que el deportista la llamó morando en un momento clave.

En diálogo con Lizardo Ponce en una entrevista que se vio en Star+, Tini Stoessel habló de un delicado momento que atravesó Rodrigo de Paul durante el Mundial, y que coincidió con cuando el integrante de la Selección argentina no entrenó con sus compañeros antes del partido contra Países Bajos.

En esa crucial situación, Tini Stoessel se encontraba cumpliendo unos compromisos laborales en España y Rodrigo de Paul jugó en dicho encuentro hasta que su cuerpo pudo. La estrella pop reveló en la mencionada entrevista cómo fue el diálogo que tuvo con su pareja en ese entonces a comienzos de diciembre.

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel, una historia de amor que se fortaleció durante el Mundial de Qatar.

“Es lo más bueno que hay en el mundo. Que él me diga ‘estoy nervioso’ o que me llame llorando, no lo podés creer porque siempre es un tipo positivo, que tira para adelante. Cuando me manda el mensaje ‘creo que me lesioné' y me llama que no podía hablar. Aparte con la presión que tienen los chicos, no me quiero imaginar ser un jugador de la Selección”, confesó Tini Stoessel sobre el momento límite que transitó Rodrigo de Paul.

Además, la cantante contó que el futbolista le planteo sus dudas al decir: “¿Qué hago? ¿Juego o no juego?”. Entonces, Tini remarcó: “Yo estoy ahí, en cualquiera de las decisiones que tome, voy a estar. Y él decidió lo que todos sabemos. Es un amor incondicional, un orgullo y no podía parar de llorar”.