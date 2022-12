Gran Hermano: a dónde fue Juliana luego de ser expulsada de la casa

Este lunes la gala de Gran Hermano tuvo muchísimo movimiento tanto adentro como afuera de la casa. Es que el reality dio un giro al permitir el ingreso de participantes que ya habían sido eliminados.

La primera en ingresar fue Juliana que lo hizo el miércoles de la semana pasada por la elección de sus compañeros. Tini, tal como se la conoce dentro de Gran Hermano, obtuvo 3 votos y tras un desempate con Daniela, por el voto de Alexis, volvió a ingresar a la casa.

La joven no cumplió con el reglamento y habló de lo que pasaba afuera. Gran Hermano la sancionó, pero Juliana hizo caso omiso y continuó contando algunos detalles que rompían el aislamiento. Ante la falta de comprensión de la participante, Gran Hermano decidió este lunes expulsarla del reality.

Juliana contó cosas del exterior y fue expulsada de Gran Hermano.

Ante la sorpresa de la joven y de los otros participantes, Juliana abandonó la casa sin siquiera poder llevar la valija. Lo que llamó la atención es que durante la gala Tini no apareció en el estudio, como suelen hacer los jugadores que abandonan la competencia.

Juliana fue llevada directamente al hotel y contenida por la psicóloga y el psiquiatra. Las pertenencias de la joven fueron retiradas minutos después de terminada la gala y ya están en poder de la ex participante.

Santiago del Moro la recibiría esta noche en los estudios.

"Me dijeron que estaba muy enojada, no caía en la cuenta de qué tan mal había hecho las cosas. No midió las consecuencias", dijo la madre de Juliana en diálogo con A la Barbarossa.