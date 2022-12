Por qué una de las hijas de Nicole Neumann no quiso pasar la Navidad con ella

Nicole Neumann se convirtió en el foco de todos los medios hace algunas horas cuando compartió una foto en sus redes sociales por Navidad. Y es que, la modelo posó junto a su novio Manu Urcera y dos de sus hijas. Sin embargo, todos comenzaron a preguntarse por qué la mayor no estaba en la foto.

Fue entonces que Mica Viciconte despejó las dudas con una postal en su cuenta de Instagram. Al parecer, la hija mayor de Nicole Neumann decidió pasar la Navidad con su padre Fabián Cubero. No es ninguna sorpresa ya que hace tiempo se conoció que la adolescente disfruta más de su hermanito Luca.

Cabe recordar que hace algunos meses, Nicole sorprendió a todos al contar detalles de su separación de Fabián Cubero: "Mi última psicóloga me dijo que soy una sobreviviente. Yo podría haber caído en la oscuridad total, en el abandono. Pude haber sido una jodida. Pero elegí ser una buena persona, sana y feliz".

"Tengo una cabeza fuerte y sé apuntar a eso que quiero de la vida. No me vencen fácilmente. Todo comenzó al darme cuenta de que ya no estaba enamorada del padre de mis hijas (Fabián Cubero). Viví ese desamor como una frustración enorme. La culpa me carcomía", agregó.

Y continuó: "Ejercía una presión constante sobre mí misma: ´No, no puedo separarme, tengo que lograr una pareja perfecta para el resto de la vida. No debía repetir con las chicas todo eso que yo había vivido en casa. No podía permitirme causarles ese dolor. Ellas tenían que ser felices".

"Luché con eso durante un año entero. No podía estar en casa. Llegaba, tal vez, a las 11 de la noche, me calzaba los rollers y salía por el barrio como loca. No quería que mis hijas me viesen triste. Al quedarme sola, bajaba las persianas, cerraba todo y gritaba contra la almohada para descargar todo lo que traía dentro", reveló.

Eso no fue todo porque contó: "Transitaba sin ganas. Sufría insomnio. Había perdido hasta el apetito y vivía como en piloto automático. Estaba apagada. Hasta que un día me dije: ´Pará, esto debe ser lo más cercano a la depresión. Entonces llamé a Gabriel Rolón. Hacía poco me había llegado su libro Encuentros: el lado B del amor, y ya en la segunda página pensé: Debo hacer terapia con él".