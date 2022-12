Evangelina Anderson mostró cómo es volver a vivir en la Argentina tras 20 años en Europa

Evangelina Anderson regresó a Argentina tras confirmarse que su marido será el nuevo DT de River. Ahora bien, la modelo compartió fotos de la vuelta y contó detalles del viaje. Y es que, la blonda se mostró emocionada con sus hijos y escribió: "Dejarlo todo y empezar de nuevo, nada fácil, pero nos espera Demi, mi familia, amigos, mis raíces y la hinchada más linda del mundo".

"Bienvenidos hijos a mi hogar, que también es de ustedes…Allá vamos", escribió junto a las fotos. Cabe recordar que hace algunos meses, Evangelina se mostró emocionada por un regalo para su hijo: "A ver si encuentro la camiseta de Argentina para Basti que me pidió por favor que le compre... a ver si en estos pisos la puedo encontrar".

"Segundo piso, nada... vamos por el tercer piso, allá hay un cuarto piso, sigo buscando. Ay díganme que por favor está. Miren, miren, encontré. Estas son muy chiquitas, acá hay dos y super grandes. Miren la suerte que tengo, conseguí las dos titular y suplente) y el talle justo de Basti, qué emoción", expresó emocionada.

Como si fuera poco, hace un año cuando explotó el Wanda Gate y Evangelina regresó a la Argentina, muchos recordaron aquel conflicto que protagonizaron las rubias. En una icónica entrevista, Anderson contó que nunca fue amiga de la empresaria y dejó en claro qué le molestó.

"Lo que más me duele es que se meta con mis hijos. Eso me da ganas de clavar un cuchillo. Ella dijo que escondo a mis hijos porque son negritos y feos. Eso sí me molesta. Todos los chicos son lindos. Al principio yo no los mostraba y me dolió", lanzó furiosa la modelo.

Sin embargo, cuando le consultaron sobre el escándalo de la blonda con la China Suárez, Evangelina opinó sobre el tema que enloqueció a todos: "No chicos, no opino. No opino pero porque no opino jamás de la vida privada de nadie. No digo nada de nada sobre el tema".