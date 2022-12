Lizy Tagliani pasó la Navidad en Mendoza y tuvo un recuerdo especial

Lizy Tagliani pasó la Navidad en Mendoza junto a la familia de su novio. La conductora está en pareja hace casi un año con el mendocino Sebastián Nebot y decidió pasar las fiestas junto con el su familia.

Lizy Tagliani estuvo hospedada en el hotel que se ubica en el Arena Maipú y luego pasó la Noche Buena en la casa de la familia de su pareja. Horas antes de la cena posteó una foto junto a Sebastián con un sentido mensaje y recuerdo.

"Ya falta menos para la navidad, cada vez mi mundo se asemeja a aquellos preparativos para compartir en la casa de mi abuela... mamá y su pelo mojado y la pirex con la ensalada rusa la bolsa que todo el año nos acompaño a comprar, ese día llevaba los platos, cubiertos y la gaseosa que cada uno tenía que llevar", comienza el relato Lizy Tagliani en su cuenta de Instagram.

Lizy Tagliani junto a Sebastián Nebot en el hall del hotel maipucino.

"De pronto a dos cuadras, en la calle nother asomaba la trompa el colectivo 306 y era la señal de q la fiesta ya empezó, bajábamos en la ruta y llegábamos a lo de la abuela gregoria quien nos esperaba ya peleando con el Tundo porque empezó a tomar temprano pero que ya estaba prendiendo el fuego... de repente comíamos tomábamos y el patio de tierra se convertía en una pista de baile que levantaba polvareda al ritmo del cuarteto imperial o alguna polca paraguaya", agrega la conductora.

"Risas, besos, deseos. Una gran familia que parecía muy pobre sería la envidia de cualquiera que viera las historias de un instagram q no existía... felicidad q hoy llenan mi cuerpo de recuerdos que se hicieron carne en mi y hoy mientras íbamos a lo de mi suegra a preparar todo para mañana me sentí mi mamá por un ratito, así que ansiosa esperando para vivir esa noche buena en familia que hoy me tiene como protagonista", confiesa Lizy.

Lizy Tagliani viene seguido a la provincia a visitar a la familia de su novio.

"Deseo felicidad para todos, tangible o si estas solo esa felicidad de los recuerdos que se viven y se palpan con el corazón, y que algún día volverán a ser realidad... aun sola siempre viví una fiesta porque al lado mio pegada a mi corazón, estaban mis tias bailando rock, mis primos corriendo de algún lado pa el otro, mi mamá y la abuela escondiendo pan dulces en el lavarropas para ellas. Así que a disfrutar y a festejar... q ser feliz es una decisión", finaliza el mensaje de Lizy Tagliani que cosechó infidad de likes y de comentarios..