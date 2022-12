El video a puro baile de la Navidad del Kun Aguero junto a su novia en un lujoso campo

El Kun Agüero se convirtió sin dudas en una de las estrellas del fútbol argentino más querido de Argentina. De hecho, cuando la Selección ganó el Mundial, la gente también felicitó al famoso y dejaron en claro que se lo merece por todo lo que le dio al país en su deporte.

Ahora bien, hace algunas horas, el Kun celebró la Navidad junto a su novia en un lujoso campo y compartió un video bailando en las redes sociales. Y es que, el deportista se mostró muy enamorado junto a Sofia disfrutando de una cumbia bien divertidos y felices en la Nochebuena.

Cabe recordar que hace algunas semanas, el Kun habló sobre uno de los partidos de la Selección Argentina: "Hicieron un partido muy tranquilo, esperaron el momento. Porque Argentina, hasta el primer gol, no presionaba tanto, y ellos tenían la posesión, pero tampoco hicieron mucho".

"Es más, ellos tuvieron tanto la posesión que nosotros tuvimos un tiro. Fue lindo, creo que después del 2-0 ellos ya estaban (rendidos). Se vinieron abajo. Leo cada vez juega mejor. Es increíble. Medio que en un momento todos lo vimos, nos asustamos un poco que se agarró el isquio y el aductor, pero no sé de dónde sacó tanta fuerza. No se notó nada", agregó.

Y continuó: "Yo le dije que para mí se fije bien. Estuve con él en el vestuario. Él me dice: ‘Creo que fue un golpe’. (Y yo le dije) ‘¿Pero no te diste cuenta de alguien te pegó atrás?’ Yo creo que recién se va a dar cuenta en dos días, que ahí se le va a aflojar el dolor, que para mí fue un golpe".

"No le dolía. Le digo, bo..., si te pasó algo, no podés correr. Él dice: ‘No sé qué pasó'. Frenó porque en velocidades largas no es tan rápido. Por eso él se frena y vuelve a arrancar. Si él seguía, le pone le cuerpo el defensa, lo termina anticipando, y ya está. Se frena porque sabe que su velocidad es en corto", reveló.

Y finalizó sobre Messi y el gran aprecio que le tiene no solol como persona, sino también como jugador: " Siempre lo hace. Está impecable, parece que tiene 25 años".