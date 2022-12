El ataque sin filtro de Coti contra la producción de Gran Hermano

Para lucirse en Nochebuena, la producción les envió a los integrantes de Gran Hermano ropa para estar a la altura de la velada. Sin embargo, hubo algunos que no estuvieron de acuerdo con lo que les mandaron. Entre estos se encuentra Coti, quien les apuntó por lo que eligieron para ella.

Los días de Coti en la casa de Gran Hermano son algo complicados. Es que luego de que Julieta y Romina la tilden de traidora, debió seguir adelante con la convivencia. Es por eso que tiene un conjunto de sentimientos encontrados que debe descargar por otro lado.

En esta ocasión su enojo fue directamente contra la producción del programa. Hasta se animó a asegurar que la odian debido a esta acción recurrente que tienen con ella. “Se ve que me tienen una bronca”, tiró por lo bajo bastante ofendida.

Sucede que la producción de Gran Hermano es la encargada de vestir a los integrantes de la casa en cada una de las fiestas que se brindan en la casa. Habitualmente estas son los viernes, por lo que en el transcurso del día les comentan la temática y qué es lo que deben usar.

El problema viene desde estas fiestas, ya que Coti no se encuentra conforme con lo que le vienen mandando para que se vista. Es por eso que en esta ocasión no aguantó más y disparó contra ellos: “A mi me odia la producción”.

Esta bronca se debe a que para lo iba a ser el brindis de Navidad con fiesta incluIda, la producción volvió a elegir algo que no es del gusto de la correntina. Sumado a esto, a Julieta le enviaron mejor ropa, en consideración de Coti, y esto produjo que su enojo aumente.

A su enojo también se sumó Camila, recientemente ingresada al reality, quien le pidió disculpas a la marca que le envió la ropa, pero no pudo evitar mostrar su descontento. Es que al ver lo que le prepararon mencionó que no es su estilo. Tan es así que intentó ir al confesionario a pedir un cambio.

Pese a su enojo, Coti no tuvo mayor opción que utilizar lo que le enviaron. Es que más allá de que no le gustaba cómo lucía, no quiso romper las reglas para evitar volver al ojo de la tormenta.