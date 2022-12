Apuntan contra Tini Stoessel por su presunto comportamiento con Rodrigo de Paul: "Es intensa, controladora y..."

El romance entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul parece estar pasando por su mejor momento. La cantante acompañó al futbolista en alguno de los partidos clave del Mundial de Qatar, mientras que el jugador estuvo como invitado especial en un show que la artista presentó esta semana. Sin embargo, hay versiones que indican que la estrella pop tendría un comportamiento obsesivo con el deportita.

Según información que una fuente le confió al periodista Lucas Bertero del programa A la tarde (América), Tini Stoessel sería "intensa, controladora y celosa" con Rodrigo de Paul.

Al enumerar los componentes del supuesto comportamiento de Tini con De Paul, Bertero enumeró: "La tildan de intensa, parece ser que en todo momento y a toda hora ella manda mensajitos, manda audios, es como la más proactiva. Cuando no viene la respuesta enseguida empieza a correr la ansiedad, mensajes tipo '¿por qué no me contestas?, si ya saliste del entrenamiento'".

"Otro de los rasgos que remarcan es que es controladora, se enoja mucho cuando no viene la respuesta. Tampoco le gusta cuando Rodrigo recibe muchos mensajes de mujeres, es decir, es celosa, sobre todo, cuando hay contacto con Camila (Homs) por los chicos", agregó el panelista.

Cuando una de las compañeros de Bertero quiso saber si la fuente que brindó esa información pertenece al entorno laboral de Tini Stoessel, el periodista remarcó: "Esto lo dice una de las 90 personas que está desde que se levanta la persiana de la mañana para ensayar hasta que se cierra la persiana de que terminó el show, está al lado de Tini Stoessel todo el tiempo".