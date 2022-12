Gran Hermano castigó a Juliana con una tajante triple sanción por no respetar las reglas

Luego de que Juliana haya filtrado información de algo que sucedió afuera de la casa de Gran Hermano (Telefe) apenas reingresó al reality, desde la producción del programa decidieron castigar a la participante con una tajante triple traición.

Al romper la regla esencial de aislamiento de lo que sucede fuera de los límites de la casa, el conductor Santiago del Moro anunció este jueves que Gran Hermano sancionó a la integrante del ciclo.

“Inauguramos el sobre rojo. Rojo porque se han roto reglas que son muy delicadas para la casa y va a haber sanción porque pasó anoche algo grave. Se le aclaró que nunca debe llevar cosas del afuera adentro”, anticipó el anfitrión de Gran Hermano.

Más allá de que Juliana no haya dado información fundamental para sus compañeros de Gran Hermano, sí brindó muchos detalles, por lo cual ahora deberá sortear una serie de complicaciones.

El integrante del panel Gastón Trezeguet sentenció sobre el accionar de Juliana: “A mí me parece que es pagar el tributo al señor feudal. Vos intercambiás información por alianza. Ahora ella sabe muy bien lo que le genera al otro dentro de la casa. Me parece que es súper sancionable, se va de mambo con la información y pone data que para otro no necesariamente es fundamental para el juego”.

Finalmente, el conductor de Gran Hermano anunció: “Juliana no podrá participar de la próxima prueba del líder, quedará en placa de nominados y no podrá nominar”.

De esta manera, la joven quedó involucrada en una triple sanción y tendrá que competir con los restantes compañeros que queden nominados a salir del reality este domingo.