Rodrigo De Paul habría dejado plantada a su hija para ir a ver a Tini

El plantel de la Selección Argentina llegó al país y continúa festejando la obtención de la Copa del Mundo. Luego del triunfo por penales ante Francia, los jugadores de Argentina han vivido una caravana de festejos en todo el país y todo ha sido alegría desde su llegada a estas tierras. Pero ahora el que quedó en el ojo de la tormenta es Rodrigo De Paul.

Es que el futbolista que vistió la camiseta número 7 y fue una de las figuras del Mundial de Qatar 2022 llegó al país y, luego de recorrer Buenos Aires en los festejos, decidió ir a ver a Tini.

Rodrigo De Paul sorprendió a Tini que estaba ensayando y poniéndose a punto para los shows que tendrá antes de fin de año. El ex jugador de Racing llegó al lugar y la sorprendió a la cantante con quien se fundió en un sentido abrazo.

Rodrigo De Paul y Tini se reencontraron en Buenos Aires.

Esto le habría caído muy mal a Camila Homs, ex pareja de Rodrigo De Paul y madre de Francesca, única hija de la pareja. Según reveló Maite Peñoñori, periodista de espectáculos de Intrusos, la rubia se habría indignado ya que para que el jugador visite a la cantante dejó plantada a su hija.

??"El Mundial fue un poco la tregua para esta relación. Venían con un buen vínculo Rodrigo y Camila. Habían firmado un acuerdo y todo estaba en paz. No hablaban con abogados de por medio, coordinaban todo directamente ellos. Pero parece que ayer Francesca, la hija de Rodrigo De Paul, se quedó esperándolo con un regalito y él no apareció. Camila se lo había ido a comprar y no apareció", explicó la periodista.

Camila Homs posteó estas historias en su cuenta de Instagram.

"Esto es lo que a mí me contaron. Parece que se quedó esperándolo... Rodrigo, después del festejo, de todo un día al sol, se fue de sorpresa a ver a Tini a un ensayo, que está por dar sus últimos shows del año", concluyó Maite Peñoñori contextualizando las fotos de Camila Homs haciendo la seña de Fuck you.