La reacción de L-Gante ante los dichos de la supuesta amante que calficó su desempeño íntimo

Una joven que asegura haber compartido recientemente un momento íntimo con L-Gante estuvo en LAM (América), y dio detalles del presunto encuentro. Por su parte, L-Gante no se quedó callado y desmintió categóricamente los dichos de la influencer en cuestión.

Antonela Pane es la joven que se sentó en el programa conducido por Ángel de Brito para hablar sobre su presunto affaire con L-Gante. Entre otras cosas, la modelo que vende contenido en plataformas para adultos aseguró que la relación entre el cantante y Wanda Nara está terminada. "No lo noté enamorado. A ella sí pero a él no. Me dijo que ya no estaban más, que estaba soltero, que ella lo volvía loco, que él se sentía usado", expresó la entrevistada.

Luego, Pane fue más allá y sostuvo que Icardi le pagó a L-Gante para que deje a Nara. "También me dijo que Mauro le habló y hasta le ofreció plata para que la deje a Wanda”, remarcó Antonela Pane en LAM (América).

Pero las explosivas declaraciones de la joven no terminaron ahí, sino que cuando desde el panel del programa de chimentos le señalaron que tiene cierto parecido con Wanda Nara, le entrevistada deslizó que L-Gante se lo hizo notar. "En un momento me dijo, me hacés acordar a Wanda, espero que seas más buena que ella", comentó.

Desde sus historias de Instagram, L-Gante desmintió los dichos de Antonela Pane y sentenció: "¡Dios mío! Todos los de la noche sabemos que esta persona es farandulera y mentirosa. Inventar algo conmigo fue su objetivo toda la noche".

Finalmente, L-Gante expresó sobre las declaraciones de la influencer: "Agradezco por el halago de que supuestamente te hice acabar 3 veces, pero yo no estuve con nadie. Anto Pane seguí la flecha, te falta mucho para ser la Bomba Tucumana".