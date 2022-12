La preocupación de Coti luego de la salida de Daniela de la casa de Gran Hermano

Son días de extrema tensión en la casa de Gran Hermano, sobre todo luego de que Coti les hiciera la nominación espontánea a Julieta y Daniela, sus más cercanas dentro del juego. La pareja de Thiago terminó saliendo, ella lloró y un grito del afuera hizo tambalear su estrategia.



Sucede que luego de le gritaran “Coti traidora”, en la casa descubrieron el juego de la participante correntina. A partir de allí, Romina y Julieta comenzaron a mirarla de reojo, a desconfiar de ella y en la noche del martes se dio una fuerte discusión entre ellas.



A partir de ese grito externo, Coti quedó en evidencia con el resto de sus compañeros, sobre todo luego de que Romina expusiera que había un pacto entre las mujeres para no nominarse entre ellas.



En una especie de “culpa”, Coti le expresó su incomodidad a su pareja, Alexis “El Conejo” Quiroga. En ese contexto, todos se fueron al jardín a disfrutar de la tarde, mientras ellos charlaban en la cocina.



“Nos están aislando, nos marginan, ¿por jugar? No creo que afuera nos estén matando por eso. Capaz que esto sea algo bueno también”, comentó Coti, preocupada por el vacío que comenzaron a hacerle sus compañeros.



“Porque el bullying, la marginación y todas esas cosas son horribles y se cancelan afuera”, agregó Coti, que no estaría tan errada, dado que así comenzó a construir su fuerza como jugador Agustín en su momento, al margen de que luego lo echó por la borda.

Coti, muy preocupada dentro de la casa de Gran Hermano.



En tanto que a partir de ese hecho, Coti y El Conejo estuvieron mucho más cerca y unidos luego de la salida de Daniela. Si bien aún mantienen contacto directo con el resto, Coti cree que al haber ejecutado la estrategia podría verse afectada la relación con las mujeres.



No obstante, a pesar de la marginación, el aislamiento del resto y la discusión fuerte del martes por la noche, ambos comenzaron a planear quién será la próxima persona apuntada dentro del juego.