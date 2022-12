Cata de Gran Hermano fulminó a Marixa Balli y la tildó de mentirosa

En su debut como angelita, Marixa Balli sorprendió al relatar una situación que vivió con Cata de Gran Hermano, que constó de un pedido de indumentaria y calzado a cambio de un canje en las redes sociales, que no se concretó. Tras esa revelación, la ex participante del reality estalló de bronca.

Resulta que la bailarina se sentó por primera vez en el piso de LAM para activar su rol en el programa, probablemente con la intención de suplir la inminente salida de Pía Shaw. Ahí, la morocha contó una experiencia con la ex concursante de la casa más famosa.

A partir de lo que especificó Marixa, Cata se acercó al local de Flores de su marca con la iniciativa de recopilar varios artículos para ella y con nulos deseos de abonar, sino que procuró llevarse los objetos con la contraprestación de una mención en sus plataformas digitales.

Lo más llamativo se centró en que la catamarqueña no podía arrobar a la marca porque Telefe le prohíbe durante un tiempo llevar a cabo este tipo de transacciones. Entonces, al escuchar que su empleada le explicaba esta circunstancia, Balli optó por negarse a brindarle sus productos.

Al escuchar esto, Cata decidió salir a contar su verdad, su punto de vista, para lo cual prendió la cámara de su celular y armó un video desde un bar, con mucha música de fondo. En esa alocución no terminó de clarificar el encadenamiento de los hechos, pero tildó de mentirosa a Marixa.

Qué le dijo Cata de Gran Hermano a Balli

“Me entero que estaban hablando de mi en LAM, no fue así. Andaba buscando zapatillas para mi hija, y una chica se me acercó. Me importa poco dar explicaciones, no me parecen necesario”, bramó la ex participante de Gran Hermano contra Balli.

Por otra parte, le pegó duro a de Brito al aseverar: “Me acaban de avisar que Ángel contaba que yo le parecía aburrida y bueno Ángel si te parezco aburrida es problema tuyo, si para vos la diversión es generar quilombo, problema tuyo, no es mi perfil. No porque esté en la tele voy a hacer un perfil que no soy. Por mi podés decir lo que quieras”.