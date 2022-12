Qué le pasó a Alejandro Fantino que se retira de la televisión para siempre

Impresionante. Alejandro Fantino continúa con un año en el que sacude su cotidianidad y experimenta situaciones bruscas, movilizantes, como aquel despido de ESPN tras gritar públicamente que no tolera al Pollo Vignolo y Mariano Closs. Ahora, el conductor contó que se retira de América.

En una emisión de Animales sueltos especial, que giró en torno al Mundial de Qatar 2022 y la consagración maravillosa y épica de la Selección Argentina, el animador abrió su corazón para explicarele al público que no continuará más al aire.

Para arrancar su extenso discurso, el santafesino expresó: "La televisión Me dio todo. Pero yo también le dio todo. Y esta profesión es a todo o nada. Si vas a trabar con la patita un poquito floja, te cortan los ligamentos. No por mala leche. Porque esta profesión exige todo", comentó el conductor.

En cuanto a algunos factores que incidieron para renunciar a su puesto de trabajo, Fantino enumeró: "Termina en cierto punto desgastando y haciéndote priorizar cosas que finalmente no son tan importantes. Y como todos ustedes saben, lo más importante es tener una familia feliz y sana. Y ser feliz y estar sano”.

En cuanto a lo que planea llevar a cabo y que grafica lo que no está tolerando en este presente, Alejandro reconoció: "Necesito empezar a cosechar mis días. Darle más entidad a mis cosas, a mi familia. He formado una familia hace muy poco con Coni. Esto no es dejar porque me sobra. A mí no me sobra nada”.

Por qué Alejandro Fantino deja la televisión

Y finalmente explicó la verdadera razón de todo esto: “Soy un laburante, me rompo el traste trabajando, pero voy a priorizar otras cosas". Con esas palabras dio a entender que el trajín de la televisión lo ha desgastado y que probablemente quiera concentrarse en su matrimonio.

Sobre el canal de Palermo, el famoso animador opinó: “Es mi casa. Lo digo en serio. Uno tiene que irse de su casa en algún momento”. Y amplió las certezas de su proyecto, de su idea, de su plan al vociferar: “Me voy a ir un tiempo. No sé cuánto. Sabiendo que es mi casa. Voy a volver”.