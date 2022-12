Qué decidió Telefe con Gran Hermano tras Argentina consagrarse campeón del mundo

Gran Hermano se convirtió en el foco de todos los medios por las polémicas que se desataron durante los últimos días con los participantes. Ahora bien, hace algunas horas, tras la victoria de la Selección Argentina. Fue Santiago del Moro el encargado de dar a conocer un comunicado.

El conductor utilizó su cuenta de Instagram para escribir: "La gala de eliminación pasa a mañana lunes 21:45 horas por obvias razones jajaja". Cabe recodar que hace algunos días ingresaron nuevos participantes al reality y se desató una gran polémica entre los hermanitos.

Y es que, las mujeres dejaron en claro que no están para nada de acuerdo con la presencia de nuevas personas. Como si fuera poco, Camila, ingresó con mucha buena onda y una gran estrategia. De hecho, realizó una breve descripción sobre ella misma y sorprendió a todos.

"Soy pianista, toco hace 12 años música clásica pero en cuarentena me di cuenta que eso no era lo mio. A mi me gusta cantar cumbia. Soy vendedora de autos, hace unos meses falleció mi papá y me tocó hacerme cargo de la agencia de él", comenzó Camila de Gran Hermano.

Eso no fue todo porque Camila finalizó con detalles sobre su personalidad para advertir a sus compañeros: “Tengo una obsesión por la limpieza, vos me podés ver así toda arregladita, toda fina, pero agarro la escoba y no paro. Me baño entre tres y cuatro veces al día".

Además, Ariel también se ganó el cariño de todos rápidamente por su buena onda. Y es que, el hombre se presentó súper simpático, pero dispuesto a manipular a todos sus compañeros para poder ganar el reality más famoso de la televisión argentina que mantiene atentos a todos.

"Era muy fachero, no sabés lo fachero que era, pero pasó la vida y las harinas. Me he convertido en una inmadurez hermosa de 140 kilos. Mi nombre es Ariel Ansaldo, tengo 45 años y soy de Berazategui. Estudié comunicación social, teatro, marketing, de todo hice", reveló.