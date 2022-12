Nació Sara, la hija de Barby Franco y Fernando Burlando: las fotos

Barby Franco hace tan solo algunas horas utilizó su cuenta de Instagram para aunciar el nacimiento de su hija, fruto de su relación con Fernando Burlando. La modelo se mostró súper emocionada y escribió: "Hola mundo !!! Te amo @burlandofernando llegó la princesa… Somos muy afortunados !!".

Hace alguunos meses en diálogo con Teleshow, Barby habló de su embarazo: "Nunca me sentí mal, nunca me dolió nada. Solo se me ponía la panza dura y yo pensaba que era la bebé que se movía. Las tenía unas nueve o diez veces al día y su duración era de cinco a 20 segundos. Hoy por suerte ya no me pasa".

"Yo al principio estaba feliz porque pensé que era la bebé moviéndose, ¡pero no! Está todo bien y nunca me asusté ni nada, era bajar un cambio, igual el domingo voy al programa pero mucho más tranquila. Todas (las amigas que fueron mamás) me dicen que esta época del embarazo es la más linda... y que en un mes viene lo peor", agregó.

Y continuó: "Pero la verdad el famoso miedo aún no me agarró, por ahora vamos bien". Cabe recordar que fue Fernado Burlando, quien contó: "Esto es algo que veníamos buscando con Barbarita hace tiempo, pero había algunos problemitas, por lo que recurrimos a la medicina".

"A ella le implantaron un varoncito y al mes y medio o dos meses, perdimos el bebé. Fue tremendo para Barby y para mí también, pero más para ella porque se le sumó toda la medicación, una cuestión hormonal. La cuestión es que, a los dos meses o mes y medio de esta fea noticia, Barby quedó embarazada de nuevo", agregó.

Fue entonces que reveló Barby: "No me imagino todavía como madre. Para mí es todo nuevo. Él ya es padre de dos nenas. También la historia de este bebé viene de cinco años atrás. Dios quiso que sea de manera natural. Dijimos 'no puede ser'. Tuvimos intentos fallido con el método in vitro".

"Dije 'voy a relajar, que sea lo que Dios quiera...'. Y de un día para el otro... Me acuerdo perfectamente cuando... al día siguiente me sentía radiante, diferente. Cuando vi el Evatest y decía que estaba embarazada de semanas no lo podía creer", finalizó la modelo.