La foto familiar de Lio Messi, Antonela y sus hijos tras ser campeón del mundo

Leo Messi se convirtió en el centro de atención por la victoria de la Selección Argentina en la Copa del Mundo. El capitán ni bien festejó con sus compañeros, decidió pasar el resto del tiempo con su esposa e hijos mientras la gente le pedía fotos en medio del estadio.

Ahora bien, fue Antonela Roccuzzo quien utilizó su cuenta de Instagram para compartir una foto del gran momento en familia y escribió: "CAMPEONES MUNDIALES. No se ni como empezar... que orgullo mas grande que sentimos por vos. Gracias por enseñarnos a nunca bajar los brazos, que hay q pelearla hasta el final".

"AL FIN SE DIOOOO SOS CAMPEON DEL MUNDOOOOO, nosotros sabemos lo que sufriste tantos años, lo q deseabas conseguir esto !!! VAMOOOOOOS ARGENTINAAAAA", finalizó. Además, Messi rompió el silencio tras la gran victoria con la Selección Argentina.

El jugador confesó: "Obvio que quería cerrar mi carrera con esto, ya no puedo pedir nada. Pero por otro lado, me encanta el fútbol, me encanta lo que hago, lo disfruto y disfruto estar en la selección, estar con este grupo. Y obviamente que quiero seguir viviendo unos partidos más siendo campeón del mundo".

"Creo que ésta (la copa) la quieren todos. Es la más deseada por cualquier jugador. Es el sueño de chiquito de cualquiera. Es una locura que se haya dado en el momento en que se dio, pero es impresionante. Es impresionante que pueda terminar de esta manera", agregó.

Y continuó: "Sabía, lo dije en algún momento, que Dios me la iba a regalar y no sé por qué presentía que iba a ser ésta. Una vez más me hizo dar una felicidad enorme".

Cabe recordar que tras la derrota contra Arabia Saudita contó: "Hace mucho que no pasamos por una situación así, así que tenemos que estar más unidos que nunca, quedan 2 partidos hay que preparar lo que viene y pensar en nosotros".