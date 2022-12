El mensaje que Tini Stoessel le dedicó a Rodrigo de Paul tras ganar el Mundial

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul mantienen una de las relaciones más comentadas de los medios argentinos. Sin embargo, los famosos intentan mantener un bajo perfil mediático. En medio de las críticas y los comentarios, la cantante le dedicó un mensaje al jugador.

Y es que, Tini compartió una foto de Rodrigo de Paul con la copa del mundo y escribió: "TE AMO ESTOY TAN ORGULLOSA DE VOS Y TE ADMIRO TANTO. ARGENTINA CAMPEÓN DEL MUNDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO". Y el deportista no dudó en darle like.

Cabe recordar que hace algunos días atrás, Rodrigo le dedicó un menaje a Tini mediante sus redes sociales: "Esta foto es después de Arabia.. Cuando había más dudas que certezas, vos agarraste al primer avión y te viniste para acá, sin que te importe nada!!! Cuando muchos se bajaron o repetían boludeces, vos me agarraste la mano y me dijiste que no estaba solo".

"Gracias por acompañarme, por vivirlo conmigo, por tu fortaleza ante las injusticias y por estar ahí, en silencio pero siempre ahí. Cuando arrancó esta locura, te dije que no te iba a fallar, que me iba a quedar hasta el último día, y acá estamos cumpliendo la palabra.. en poco te abrazo, espéreme un poquito más… GRACIAS. Te amooo", agregó.

Eso no fue todo porqe continuó: "La emoción es por lo que logramos, lo que han hecho mis compañeros y sobre todo por el esfuerzo que he hecho yo estos tres días para poder estar hoy. La verdad que nos jodió mucho que esa información se filtrara porque lo queríamos manejar de una manera muy cauta".

"Algunos me daban afuera del mundial, decían que estaba desgarrado. No sólo hay que cargar con la bronca de que uno tiene algo ahí sino también tranquilizar a la familia. Hice un trabajo muy grande con los fisioterapistas y los doctores", expresó Rodrigo de Paul hace algunas semanas.

Los famosos dejaron de ocultarse y al parecer ya no aguantan las gana de presumir del otro mediante sus srede sociales y fue Tini quien dio el gran paso.