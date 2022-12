Cómo celebró Wanda Nara con sus hijos en Qatar la victoria de Argentina en el Mundial

La Selección Argentina ganó la Copa del Mundo y el país festeja. Fueron muchos los famosos que asistieron al estadio para presenciar la final. Wanda Nara no pudo faltar y mediante su cuenta de Instagram compartió varias fotos y videos de su paso por Qatar.

Si bien Wanda contó que no iría a Qatar por no estar de acuerdo con algunas costumbres, al parecer cambió de opinión. Y es que, la blonda viajó por el cumpleaños de su hijo menor y se mostró súper emocionada. Ahora bien, hace algunas horas, tras el triunfo de Argentina, la blonda sorprendió a todos.

Y es que, Wanda Nara compartió fotos y videos emocionada hasta las lágrimas en el estadio junto a sus hijos. Cabe recordar que hace algunos días, Leo Messi habló sobre la gran final: "Estoy orgulloso de poder terminar mi viaje mundialista jugando esta final. Es emocionante lo que estoy viviendo. El domingo será mi último partido en un Mundial".

"Estoy disfrutando mucho todo. Me siento bien. Me siento fuerte para afrontar cada partido. Hemos hecho un gran sacrificio. El último partido que jugamos [ante Países Bajos, por los cuartos de final] fue con prórroga. Estábamos cansados, pero el grupo agarró fuerza. Estoy muy feliz, a lo largo de esta Copa del Mundo me he divertido mucho y, por suerte, pude ayudar al grupo a conseguirlo", agregó.

Y continuó: "Me acuerdo de mi familia, que es lo máximo para mí, la que me acompañó siempre, en las buenas y en las malas. Me han pasado muchas cosas por la cabeza, es muy emocionante. Ver a esta gente y a la familia alentar durante todo el Mundial ha sido algo increíble. Vamos jugar el último partido que es lo que queríamos".

"Hemos jugado cinco finales y, por suerte, hemos podido ganarlas. Espero que ocurra lo mismo en la final. Internamente estábamos seguros de que lo conseguiríamos, porque sabemos de lo que somos capaces. Sí, perdimos el primer partido por pequeños detalles, pero eso nos ayudó a ser más fuertes y a crecer en el torneo e internamente como equipo", expresó.

Fue entonces que finalizó: "Yo diría que este plantel, más allá de las virtudes colectivas, es muy inteligente y sabio. Es algo que dijo el entrenador antes, es un plantel muy inteligente. Sabemos cuando sufrir, cuando presionar, sabemos leer los partidos, sabemos que hacer en cada momento, como ganar”.