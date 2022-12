Camila explicó en Gran Hermano 2022 cómo alentar a la Selección antes de la final

La llegada de los dos nuevos participantes en el transcurso de esta semana ha revolucionado a toda la casa de Gran Hermano. Tanto Camila Lattanzio como Ariel Ansaldo se transformaron en los nuevos "hermanitos", y ahora dependerá de ellos adaptarse y entrar en terreno como parte de la convivencia.

Camila fue una de las que más sufrió la falta de adaptación por estas horas. No por una cuestión personal ya que tiene la personalidad y las ganas suficientes como para hacerlo, pero sí quizá por sus compañeras mujeres que no la han incluido mucho y que de hecho la criticaron a sus espaldas en varias oportunidades.

Sin embargo, si hay algo que unió a todos en estas últimas semanas, el Mundial de Qatar y el gran paso de la Selección Argentina por el certamen resulta ser la excusa perfecta para meterse de lleno. De hecho en la casa, más allá del aislamiento, los participantes han podido ver todos los partidos del equipo de Lionel Scaloni hasta ahora y la final de este mediodía no será la excepción.

Es por eso que, habiendo estado fuera de la casa hasta hace poco, Camila tuvo una espectacular idea para ganarse unos buenos puntos dentro de sus compañeros: les enseñó a todos cómo alentar a la Selección, cantándoles las estrofas de 'Muchachos', el hit de La Mosca que se viralizó en este Mundial.

La reacción de los participantes, que están encerrados desde hace dos meses, arrojó múltiples expresiones. Maxi Giudici fue el alumno más entusiasmado y curioso con la letra, mientras que algunos otros se mostraron un tanto resignados de aprenderse este nuevo himno.

Romina Uhrig y Nacho Castañares murmuraban la canción tratando de recordar la letra y seguirla para quedar listos este mediodía, mientras que, a un costado, Julieta Poggio cantaba animada al compartir el mate. La casa se revolucionó y esto sirvió sin dudas para apaciguar un poco el clima que se había agitado durante las últimas horas.

Camila les enseñó a todos sus compañeros el nuevo himno de la Selección Argentina.

De alguna manera, la canción de la Selección fue un bálsamo revitalizante para Camila, que en la noche del viernes sufrió cierto desplante de dos de sus compañeras que le prohibieron dormir junto a ellas en la habitación de los varones. Hablamos de Daniela y Coti, que complotaron contra la recién llegada para excluirla.

Ante esta situación, Alfa no se quedó callado y recriminó el accionar de las dos participantes por la actitud que tuvieron con la joven pianista que sumó en las últimas horas a la casa. “Se creen que tienen derechos asumidos y que los derechos son únicamente de ellos, pero se cagan si a mí me molesta o no estar tapándome a la mañana o fijándome si no están gar... a la madrugada, o fijándome si puedo ir al baño porque están en bolas arriba de la cama”, dijo enfadado. Camila Lattanzio se ganó sus primeros puntos en la casa de Gran Hermano (@camii_lattanzio).