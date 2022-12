La increíble reacción de Michael Bublé al ver la nueva película de Luisana Lopilato

El pasado 7 de diciembre se estrenó en Netflix “Matrimillas”, la película que protagoniza Luisana Lopilato junto a Juan Minujín y que cuenta la historia de la vida cotidiana de una pareja con hijos, donde el tiempo de ocio es lo que escasea.



Los personajes de Lopilato y Minujín (Belén y Fede) se conocieron por casualidad y terminaron siendo un matrimonio, con dos hijos y que, después entraron en la zona de los problemas de rutina y la cotidianeidad, lo que los llevó a probar con una nueva terapia de pareja.



“Una está en pareja, en mi caso tengo hijos, y me veía reflejada en esas situaciones”, confesó Luisana Lopilato en las entrevistas previas típicas para promocionar el lanzamiento de una ficción.



“Creo que la gente se va a ver reflejada en las situaciones, lo que pasa cuando hacés cosas para el otro y la vida en familia”, agregó la actriz argentina y madre de Noah, Elías, Vida y Cielo, fruto de su relación con Michael Bublé.



La trama de la película pasa por una pareja inmersa en una terapia novedosa, que consiste en hacer cosas para enamorar al otro en busca de juntar millas que les den premios, en este caso era un pase libre para un viaje.



“La verdad es que hoy en día cambiaron tanto las relaciones que no existen cosas que quizás antes eran aceptables y que ahora ya no se aceptan. La mujer y el hombre es lo mismo, es 50 y 50, no se discute”, explicó Luisana.

Luisana Lopilato y Michael Bublé. Foto: redes sociales.



Por otra parte, Luisana vio el estreno de la película junto a su marido, Michael Bublé, quien no pudo contener su risa al ver el personaje de Juan Minujín. “La miraba con mi marido y él se ríe mucho de las cosas que le pasaban a Fede y yo me reí mucho de las situaciones que le pasaban a Belén”, contó Lopilato.



Según la propia protagonista, la película es para ver en pareja sin el temor de terminar peleados. Si bien muchos pueden verse reflejados en los personajes de Belén y Fede, el tono de frescura con el que se desarrolla la comedia mantiene sonriente al espectador, como fueron los casos de Michael Bublé y Luisana Lopilato.