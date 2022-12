Graciela Alfano cumple 70 años y confiesa cuál fue el mejor regalo que recibió en esta fecha

Este miércoles 14 de diciembre, Graciela Alfano está celebrando sus 70 años y en diálogo con el portal Teleshow entre otras cosas confesó cuál fue el mejor regalo que recibió en esta fecha especial.

“El mejor regalo me lo hizo la Selección. Un partido que no se sufrió, inaudito”, comentó Graciela Alfano. A su vez, sobre un posible festejo por su cumpleaños, la actriz aclaró que no está en Buenos Aires.

La trayectoria de Alfano despegó a mediados de los '70 por su trabajo como modelo publicitaria. En poco tiempo, apareció en varias portadas de revistas, pero antes se había recibido de ingeniera civil hidráulica con especialización en diques.

En la mencionada década también tuvo participaciones en películas El gordo catástrofe (1977) y Fotógrafo de señoras (1979) sus primeros pasos. Hacia mediados de los '80, Graciela Alfano era una de las mujeres más deseadas del país, pero su esplendor escondía una infancia problemática con la separación de sus padres, y el abuso que padeció por parte de un vecino a quien le habían encargado que la cuidara.

Entre los dramas de Alfano también se cuenta el momento en que su papá apareció muerto en Chaco y el hecho fue calificado como suicidio. Sin embargo, su hija asegura que fue un asesinato.

Con Andrés Ruzkoskowsky, la actriz tuvo a su primer hijo, Nicolás. Tras dos años y medio, llegó la separación, y en 1980 se dio a conocer el romance con Enrique Capozzolo, con quien tuvo otros dos hijos. El divorcio de la pereja llegó en 1993, en medio de una intensa actividad laboral de Graciela Alfano.

Más allá de su incursión en el teatro, la artista también se destacó en la conducción en televisión, con programas como El periscopio. A fines de los '90, Alfano conoció a su última pareja hasta el momento, Matías Alé, quien en aquel entonces era un movilero de 23 años.

La relación llegó a su final en 2008, en medio de desconsoladas declaraciones de la artista. “En esos primeros momentos tuve cinco sesiones por la semana y los fines de semana tenía el teléfono de la terapeuta para hablarle, y durante 10 años estuve con antidepresivos”, reconoció sobre lo que le costó superar su separación de Alé.

A lo largo de los años, a Graciela Alfano se le atribuyeron romances con figuras como Diego Maradona, Carlos Menem y Mauricio Macri, además de un polémico acercamiento al dictador Emilio Massera. “En lo de Massera dije no. Eso es un horror, no es un juego. Mi cuñado fue un desaparecido. Entonces es mi obligación explicar que eso nunca pasó. Además yo militaba intelectualmente en la Facultad de Ingeniería, donde todos estábamos politizados, y en algún punto, fuimos engañados”, desmintió en una oportunidad.