Cómo reaccionaron los participantes de Gran Hermano al enterarse de que ingresarán nuevos jugadores

En la noche del martes 13, mientras en la casa de Gran Hermano todavía se vivía la euforia mundialista por la victoria de la Selección Argentina en las semifinales de Qatar, los chicos se enteraron de que la entrada de nuevos jugadores es inminente.

Reunidos en el living alrededor de la tele, los hermanitos de la primera hora escucharon atentos a Santiago del Moro, que les informó, sin dar precisiones, que muy pronto, la puerta de la casa se abrirá para darle la bienvenida a los recién llegados del “afuera”.

“Les quiero decir que, en los próximos días… no sabemos cuándo, estén preparados… van a ingresar nuevos participantes, nuevos jugadores y jugadoras”, arrancó el conductor del reality, generando un espontáneo grito de disconformidad de parte de las chicas.

Luego, Del Moro aclaró que el ingreso de “los nuevos” no cambiará la duración estipulada, como se dijo en un primer momento cuando se empezó a hablar del repechaje. “Esto no incide en nada con la finalización del programa. No es que se va a estirar más o menos, no la vean por ahí”, indicó.

Los expulsados tendrán una nueva oportunidad. Captura Telefe.

“Es parte de la competencia, está en el reglamento y pasa en todas partes del mundo; así que agárrense fuerte, jueguen y disfruten. Miren mucho esa puerta porque hoy, mañana, pasado o no sé cuándo puede entrar una, dos, tres o no sé cuántas personas”, se despidió el animador, dejando los ánimos caldeados.

Es que cada uno de los participantes se lo tomó distinto. Mientras Thiago y Nacho escuchaban sonrientes y expectantes, Daniela, Julieta, Coti y Romina se mostraron indignadas y a disgusto con la idea. Conejo expresó un gesto de inseguridad y a Alfa se lo vio muy preocupado

El comunicado oficial del repechaje. Captura Telefe.

Si bien aún no está definida cómo será la metodología de ingreso, trascendió que entrarán tres nuevos participantes y dos ex; uno elegido por el público y el otro por votación de los actuales jugadores.

Como sea, en el programa anunciaron, sólo para el público, que el nuevo grupete de Gran Hermano, que seguramente revolucionará la casa, entrará el jueves 15 de diciembre.