La madre de L-Gante contó por qué fuma marihuana

Claudia Valenzuela es la madre de L-Gante, uno de los artistas del mundo en la Argentina, no sólo por su ascendente carrera como cantante de cumbia 420, sino también por su inesperado romance con Wanda Nara.



Ahora, la madre del músico visitó Socios del Espectáculo, el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, para hablar del fuerte vínculo que la une con su hijo y explicó por qué terminó aceptando que consuma marihuana.



Lussich le consultó a Claudia por una frase de Eduardo Feinmann, que sostuvo que L-Gante hacía apología de las drogas en sus letras. “Ya lo estaban pintando como el gran narco, parecía que se venía toda la Policía encima de él”, comentó.



“Como madre, ¿te molesta que fume marihuana? ¿Es algo que te preocupa?”, le preguntó la panelista Karina Iavícoli. “En un momento sí me preocupó. Pero ahora te digo que no, porque él se siente bien porque se alimenta. Él muchas veces dice: ‘Fumo para comer, para relajarme y fumo para estar bien’. Y es verdad”, explicó Claudia.



“Él no tiene cigarrillos todo el tiempo, los fuma cuando lo necesita. No está las 24 horas del día fumando”, aclaró la madre de L-Gante. Por su parte, Pallares le agradeció a Claudia por haber del tema pero hizo hincapié en que la marihuana “no está legalizada para uso recreativo”. Ante esto, Claudia respondió: “Es para abrirle los ojos a las mamás que lo están viviendo como un drama”.



Hace unos días, L-Gante había quedado en el ojo de la tormenta luego de que Guido Záffora comentara que hace unos días había protagonizado un escándalo en el edificio en el que reside Wanda Nara. Según contó, el cantante habría tenido un ataque de nervios cuando no pudo entrar a la casa de la mediática empresaria.





“L-Gante tuvo un ataque de nervios total, de locura, y empezó a darle patadas al portón, se armó un escándalo con los empleados de seguridad. Hubo insultos, gritos, me cuentan también que Wanda intentó salir del edificio y chocó un auto”, contó el panelista de Es Por Ahí (América).



Por su parte, cansado de los comentarios, L-Gante usó sus redes sociales para desmentir la información. “Inventar algo mío es una salida segura para los medios y panelistas que viven y trabajan de hablar de los demás. Son de tan bajo nivel que usan el método de primero hacer la noticia y después informarse para ver si es verdad”, disparó el músico.