Revelan quién será el primer participante eliminado de El Hotel de los Famosos 2

Mientras buena parte de la Argentina está concentrada en las internas de Gran Hermano 2022, El Trece ya se prepara para lanzar en enero la segunda edición de El Hotel del los Famosos, el reality que propone encerrar a un grupo de personalidades de cierto renombre en el medio en una casa de Cañuelas.

El 15 de enero es la fecha estipulada para arrancar con la nueva temporada, pero ya se filtró información clave sobre los participantes: se sabe quién es la primera celebridad que pidió dejar la casa, presionada por el aislamiento, y quien perdió en la primera prueba física de la H.

La información la dieron en LAM, donde días atrás el Chino Leunis reconoció que contar con el voto del público le daría mayor credibilidad al programa. "Que la gente vote sería muy bueno. Hay que ver cómo se puede hacer pero que participe en la final. Eso daría más credibilidad porque todo el tiempo me decían: 'está arreglado'”, había contado el conductor.

Ya ahora, con varios de los programas avanzados, en el ciclo de América adelantaron quién no seguirá en carrera por el premio mayor que en 2022 ganó Alex Caniggia. "Mimi pierde con Érica García en La H. Ella es la primera en irse", informó Pepe Ochoa, spoileando que la novia de El Tirri es una de las primeras bajas del reality.

Pero hay alguien más que no soportó el ritmo: la actriz Abigaíl Pereyra, que “hizo la gran Leo García y pidió irse". “Le agarró el síndrome Leo García, no llegó a escapar, pidió irse. Me confirman que la estuvo pasando mal con el encierro”, aseguró Ochoa, a lo que Ángel de Brito se mostró sorprendido.

“Leo no era un faro de la coherencia, pero Abigaíl venía bien, estuvo en MasterChef Uruguay…”, acotó el conductor. Por lo pronto, hace unos días que se conoce la nómina de figuras que podrán verse en El hotel de los famosos 2, empezando por Charlotte Caniggia, la melliza del ganador de la primera edición.

En esta nueva entrega estarán Delfina Gerez Bosco, Rocío Marengo, Florencia Moyano, Fernando Carrillo, Alejo Ortiz, Federico Barón, Martín Coggi, Mimi Alvarado, Abigail Pereyra, Marian Farjat, Érica García, Emiliano Rella, Enzo Aguilar, Sebastián Cobelli y Juan Martino, el hermano de Majo.