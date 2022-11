La furia de la exnovia de Agustín de Gran Hermano: “Están ensuciando a…”

Dentro de la casa de Gran Hermano, Agustín vive una semana revolucionada. No solo porque quedó en placa, sino que también porque está bajo la lupa de las chicas debido a que lo quieren sacar. Ante esta actitud de ellas, la ex novia de él salió a bancarlo repudiando las actitudes contra él.

Las chicas buscan aliarse para tratar de llegar lo más lejos posible, en esta estrategia queda perjudicado Agustín, quien no cae bien en el grupo de ellas y le apuntan para tratar de sacarlo de la casa. Esto le cayó mal a Dal Filgueira, su ex, y por eso lo defendió en su cuenta de Twitter.

"Su estrategia es inconsciente, como mujer esta situación me avergüenza. Están ensuciando a un hombre que no ha hecho nada, solo por juego", escribió ofendida debido a que Lucila la Tora lo criticó duramente a sus espaldas.

La jugada de las chicas tiene como principal objetivo mantenerse entre ellas unidas y tratar de que sean los hombres los primeros en salir. Sin embargo, la ex de Agustín consideró que se les está yendo la mano con él: "Mujeres no podemos manchar y escrachar hombres porque si. Agustín es mi ex y fue conmigo un gran hombre, caballero y compañero".

Además, también se encargó de defenderlo cuando ocurrió que Thiago lo acarició mientras dormía sin que él se diera cuenta. Por esto, lo acusaron de abusador, ya que Agustín no se enteró de lo que sucedió.

Sus comentarios hicieron que los distintos seguidores comiencen a preguntar los motivos por los que la pareja terminó. A lo que ella mencionó que fue un poco por la pandemia y otro por los tiempos de cada uno, pero que amor nunca les faltó.

"Le gusta la política, el mundo de los videojuegos, el rock", comenzó a enumerar para que la gente comience a conocerlo aún más. Es que también aprovechó para que empaticen con Agustín para evitar que reciba votos y logre mantenerse en la casa de Gran Hermano.

Por lo pronto, Dal Filgueira cumplió con su rol, defendió a su ex y hasta lo hizo quedar bien parado en las redes sociales. Seguramente, cuando le toque salir de la casa de Gran Hermano Agustín estará agradecido.