Gran Hermano 2022: las fotos Daniela antes de sus retoques estéticos

Daniela Celis es una de las participantes que más importancia le da a su figura dentro de la casa de Gran Hermano 2022. Tal es así, que incluso en su presentación antes de ingresar al reality confesó: "Mi infancia siempre fue muy dura, porque me hacían bullying en el colegio, no me invitaban a los cumpleaños. Me hacían sentir súper fea", recordó.

"Yo quería ser linda para ser aceptada y realmente operarme las lolas me cambió la vida", agregó sobre la decisión que tomó hace algunos años.

En las últimas horas, se filtraron fotos de ella antes de sus retoques estéticos, y el cambio es considerable.

Daniela en la actualidad.

Acostumbrados a ver a Daniela super despampanante con sus escotes y tops, sorprendieron las fotos que se filtraron de antes del gran cambio.

Según se supo, las imágenes que revolucionaron las redes datan del año 2015. Y en ellas puede verse a la participante con un look mucho más relajado y con el aspecto que tenía antes de pasar por el quirófano.

Recordemos que esta semana Daniela había quedado nominada. Sin embargo, logró salir de la placa gracias a Romina, la exdiputada que fue la líder de estos últimos días y que decidió salvarla.

De esta manera entre Agustín, Alfa, Juan y Mora estará el próximo eliminado del reality. El resultado se conocerá esta noche en una nueva gala de eliminación.