El furioso descargo de Marianela Mirra por Gran Hermano: “Con esta carita les pido que…”

Marianela Mirra es una de las jugadoras más importantes de la historia de Gran Hermano en Argentina. La tucumana la rompió en la cuarta edición del reality, en 2007, convirtiéndose en la gran ganadora de dicha entrega y quedando tanto en la memoria de todos como una brillante estratega.

De la misma forma que lo hizo Gastón Trezeguet en la primera edición, Marianela fue una participante emblemática que rompió el molde con una jugada magistral sobre el final del ciclo, movimiento que terminó sacando del programa a Diego Leonardi (uno de los favoritos) y que a posterior la coronó como la campeona.

Esa es una de las razones por las que, al día de hoy, la tucumana de 38 años sigue teniendo miles de fans y seguidores en sus redes. En los últimos días y con motivo de la presente edición del programa, la influencer salió en redes a disparar crudamente contra la actitud de Thiago Medina en el programa.

Mirra utilizó su Instagram para expresar su repudio por lo que Thiago le hizo a Agustín Guardis, y esto le valió que los seguidores del joven oriundo de González Catan la insulten por sus dichos. Por eso hoy la ex ganadora de Gran Hermano, lejos de retroceder, aumentó la apuesta e hizo un fuerte descargo en las redes.

“Bueno, bueno, bueno ¿Qué carajos les pasa? Por favor, explíquenme. Di una opinión y el bardo que se armó porque no me gusta sexualizar algo en ‘Gran Hermano’ ¡Por favor! Ubíquense con el grado de violencia y agresividad que están manejando”, comenzó relatando en una de sus stories.

Luego agregó: “Este siempre fue un perfil de paz y amor. No estoy a favor ni en contra de nadie. Así que ¡Con esta carita nueva les pido que me dejen de romper las pelotas! Si quisiera estar en la tele, puedo perfectamente, pero tengo obligaciones acá. Tengo una red social que la uso cuando quiero”.

Y cerró: “El formato de ‘Gran Hermano’ me encanta, soy fanática y siempre voy a opinar. Si no les va mi onda ¡Cáguense o chúpenme un huevo! No tengo más tiempo ni ganas de responder a quienes se meten con mi cuerpo, mi cara y mi familia”.

Si bien Thiago venía siendo uno de los participantes favoritos del público en este Gran Hermano, la opinión popular, incluida la de Marianela, cambió esta semana al tener repudiables actitudes de bullying contra Agustín. A nadie le gustó ver al joven acostarse en la cama y burlarse de su compañero mientras dormía, además de acariciarlo y besarlo. Eso generó el posterior descargo de la tucumana en sus redes.