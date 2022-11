Intrusos suma una polémica figura como panelista del programa

En constante movimiento y renovación, el legendario programa de chimentos Intrusos (América) suma a una polémica figura como panelista. Desde el lunes próximo, el profesional en cuestión se incorporará al ciclo con una particular función.

El locutor Martín Salwe es la nueva incorporación de Intrusos según destacó el portal PrimiciasYa. Su rol dentro del envío que conduce Florencia de la V tendrá que ver con el análisis sobre temas relacionados con los realities de la televisión abierta argentina.

Recordemos que Salwe tuvo una destacada participación en El Hotel de los Famosos (El Trece), donde llegó a la final que coronó como vencedor del programa a Alex Caniggia.

Martín Salwe.

La incorporación de Salwe a Intrusos llega luego de un sonoro cruce con la líder del ciclo, luego de que salieran a la luz unos repudiables posteos en Twitter escritos por el locutor cuando era adolescente.

"Hay algo que muestra las hilachas de las personas y es Twitter. Ahí se muestra la evidencia. Si uno une lo que se está diciendo de él ahora, o lo que muestran del hotel, con los tweets de su historial de vida, marca una persona homofóbica, transfóbica y que de verdad genera violencia. Es grave. Yo pensé que era un personaje, pero no. ¡Era así!", había dicho la conductora de Intrusos sobre Martín Salwe tras la viralización de unos viejos posteos de él.

Por su parte, el locutor se defendió diciendo sobre sus publicaciones: "Eso lo hice de nene que no sabe lo que está diciendo. Me pone mal porque a Flor la quiero y la respeto, fuimos compañeros en Corte y Confecció. Me pone mal porque ella se puso mal. Me gustaría ir al piso de Intrusos o cruzarla para que sienta que son disculpas de verdad, sinceras".