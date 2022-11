El filoso comentario de Nicole Neumann sobre su futuro con Manu Urcera

Mientras la relación entre Nicole Neumann y Manu Urcera sigue adelante, la modelo habló sobre planes de casamiento y fiel a su estilo frontal, deslizó un palito hacia su pareja por la demora en la propuesta de matrimonio.

En diálogo con un móvil de LAM (América), Nicole Neumann desmintió que unas imágenes que se viralizaron junto a Manu Urcera en una joyería, tengan que ver con un momento en que el corredor le haya ofrecido encaminarse al altar, sino que fueron a ese local porque él le regaló un reloj por su cumpleaños.

Rápido de reflejos, el cronista le señaló a Neumann que en su mano lleva un anillo de compromiso, pero la modelo aclaró que ese había sido un obsequio del año pasado. "Nosotros proyectamos todo, hablamos de todo. Siempre están todos los temas dando vuelta", agregó Nicole sobre sus planes a futuro con Urcera.

Sin embargo, luego deslizó filosa: "Él me tira lo del casamiento... le pregunta a mi abuela cómo está para venir al casamiento... pero no llega, le pregunta a todo el mundo menos a mí".

Entonces el notero sumó: "Mirá que malo el camarógrafo, dice una propuesta como la de Pampita y Roberto García Moritán". A lo que Nicole Neumann respondió: "No sé... lo que me importa es la actitud del momento y lo lindo del gesto, no me importa tanto visualmente. Yo me lo hubiese imaginado en una torre de París, pero ya fuimos".