Rocío Oliva recordó el día en el que Diego Maradona dejó plantado a Vladímir Putin

El pasado domingo, Diego Armando Maradona hubiese cumplido 62 años, por lo que en la Argentina se dieron muchísimos homenajes en memoria de El Diez, que falleció en el año 2020.



Con motivo de recordar a Maradona, en La Noche del Domingo, el programa que conduce Mariano Iúdica, estuvo como invitada nada menos que Rocío Oliva, quien fuera la última pareja de Diego.



“¿Hiciste algo especial hoy?”, le preguntó Mariano Iúdica mientras jugaban al jenga. “Hoy fui a la iglesia, a una cerca de mi casa, fue lo único que hice. “Él era una persona muy sencilla, humilde”, sostuvo Oliva.



“Tal vez estaba más allá de todo, pero es con lo que me quedo, eso de compartir, de tener cero dramas para todo, de ir a un lado y ser el último en irse, no ir a cumplir, y eso me hacía poner orgullosa”, expresó Rocío.



En ese momento, Iúdica destacó la generosidad que siempre tuvo Maradona con él. “Cuando él se abrió su cuenta de Instagram, la hicimos nosotros, de forma casera, me dijo que hagamos un sorteo, y todas las semanas regalábamos camisetas de él firmadas y estaba feliz por eso”, contó.



Al momento de hablar del cariño que siempre le expresó la gente, Rocío recordó una situación curiosa vivida en Inglaterra. “Íbamos en el auto a ver un partido. No conseguía entradas y fuimos igual, la gente veía que era él y empezaron a mover el taxi. ‘Me emociona esto’, me dijo, lo amaba y ahí vi demostraciones maravillosas, que, como argentinos, con él en vida no éramos conscientes”, reveló Rocío.





Luego, continuaron recordando anécdotas referidas a Maradona, entre las cuales se destacó una ocasión en la que El Díez dejó plantado nada más y nada menos que a Vladímir Putin, previo al sorteo del Mundial 2018.



“A él le gustaba descansar porque la mañana es para dormir, así que lo dejó esperando. ‘Si me quiere ver, que espere’, dijo. La reunión se hizo a la tarde, cuando yo le conté que sería a la mañana me dijo: ‘No, a la tarde si me quiere ver, yo a la mañana duermo’”, reveló Rocío.