La compañía que eligió Rodrigo de Paul para una osada producción de fotos que no fue Tini Stoessel

En la previa del Mundial de Qatar, Rodrigo de Paul protagonizó una osada sesión de fotos para una importante revista en casa de Madrid. El futbolista posó junto a un particular e incondicional acompañante, y habló de su presente, tanto en lo profesional, como en su feliz momento personal junto a Tini Stoessel.

En la tapa de noviembre de Rolling Stone, Rodrigo de Paul aparece como la gran estrella del mes. En la entrevista, más allá de referirse al notable momento que transita en el fútbol, también se explayó sobre su relación con la cantante Tini Stoessel.

Rodrigo de Paul en la tapa de la revista Rolling Stone. Foto: Facundo Perchevsky.

Si bien en la sesión estuvo presente Pablo Hermo, amigo de Rodrigo de Paul, quien se llevó parte del brillo fue Rocky, el perro del deportista. Con mate en mano y luciendo su torso al descubierto, el mediocampista de la Selección se mostró distendido y dipuesto a pasear por diversos temas.

Rodrigo de Paul junto a su perro, Rocky. Foto: Facundo Perchevsky.

En diálogo con el periodista Alejandro Lingenti, Rodrigo de Paul enfatizó: “La gente quiere que Argentina salga campeona del mundo, pero sobre todo tiene muchas ganas de que Leo gane esta Copa. Y no solo en Argentina pasa eso, también en otros lugares del mundo. Leo ya ha dejado un legado muy relevante en la selección, eso es lo más importante. Todo lo que ha generado para el fútbol argentino va a quedar para la historia, no necesita nada más para reafirmarlo. Pero nosotros tenemos que ayudar para que gane este mundial simplemente porque sería algo muy merecido. Es lo que deseamos todos a los que nos gusta el fútbol, ¿no?”.

Rodrigo de Paul. Foto: Facundo Perchevsky.

Con respecto a su noviazgo con Tini, De Paul explicó: “Tenemos una relación muy sana. Cada uno tiene su trabajo y sus responsabilidades. Ninguno de los dos depende del otro. Pero nos hemos elegido para transitar la vida acompañándonos. Yo siento mucha admiración, mucho orgullo por lo que ella hace. Es una relación que me ha cambiado la vida. Me hace bien, la quiero mucho. Nuestras profesiones no nos permiten estar todo el tiempo juntos, pero cada vez que tenemos tiempo lo disfrutamos, nos disfrutamos. Nos aislamos de muchas cosas que son densas. Mientras nos hagamos bien como nos estamos haciendo, está bueno. Ojalá que dure mucho tiempo”.

En tanto que sobre la repercusión mediática de su separación de Camila Homs y actual romance con Tini Stoessel, Rodrigo de Paul remarcó: “Se dicen falsedades para generar escándalo. Tanto yo como mi familia tuvimos que entender esa lógica y hacer oídos sordos a las pavadas. Como yo controlo personalmente mis redes sociales, me contengo para no contestar y que se arme una bola de nieve. En el último año fueron muchas las burradas que dijeron sobre mí”.