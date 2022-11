Cuál es la razón por la que Griselda Siciliani no se mudaría a Hollywood

Griselda Siciliani es una de las protagonistas de Bardo, una película mexicana postulada a los Premios Oscar. La creación de Alejandro González Iárritu, el director premiado por El Renacido, se perfila como una de las obras más personales del controvertido cineasta.



La actriz argentina fue una pieza clave en ese ambicioso proyecto que impulsó el director. Griselda fue elegida por el cineasta gracias a su trayectoria, a la variedad y versatilidad de su trabajo previa en el cine y en la televisión.



“Tenía muchas expectativas en este proyecto. Y se fueron agrandando a medida que avanzaban las etapas del casting. Al principio no sabía quién era el director; luego me revelaron que era González Iñarritu. Después lo conocí personalmente y fue él quien me dijo cara a cara que me daba el personaje. También me contó de la importancia que tenía mi personaje, Lucía, en la película, qué significaba para él”, contó Griselda en charla con La Nación.





Uno de los principales desafíos de Griselda Siciliani era integrarse a la cosmovisión mexicana. Definida por la pertenencia del director a ese país, por la nacionalidad de todos los actores, pero sobre todo por la dimensión política.



“Las primeras etapas del casting fueron planteadas con acento argentino. Cuando conversé con Alejandro Lucía y la forma de interpretarla, él me transmitió que lo que le interesa de la actuación no es ni la mímesis de un acento, ni el color de pelo de un personaje, ni la forma de un cuerpo”, comentó Siciliani.



“Lo que siempre busca es algo profundo y esencial del personaje. Así que una vez que ya me había elegido y estábamos ensayando, recién ahí me preguntó si me animaba a modelar el acento mexicano”, explicó sobre por qué no usa el acento argentino en el film.





“Me dijo: ‘Te dejaría con tu acento, pero la película habla de México, habla de una familia mexicana que se fue a vivir a Estados Unidos. Y lo que eso significa para su identidad. Entonces, es mejor que no seas argentina, aunque tampoco es necesario que parezcas mexicana, pero sí encontrar en la manera en la que habla Lucía su integración al país adoptivo’”, contó Griselda sobre lo que habló con el director.



La película Bardo significa un salto internacional en la carrera de Griselda, pero la idea de instalarse en otro lugar, como podría ser Hollywood, no la desvive. “Desde hace años me sugieren posibilidades de trabajar en otros países y ahora Bardo aumenta esas posibilidades”, comentó la actriz.

“Pero también me gusta trabajar en la Argentina. Tengo muchas ganas e ilusiones de trabajar en mi país, de encarar proyectos con actores o directores que admiro. Me parece que hay mucho talento en la Argentina y yo disfruto mucho el trabajo con mis colegas. Así que cuando me surgen estas posibilidades pienso que en el mundo de hoy se puede ir y volver, no se necesita irse de casa e instalarse en otro lugar. Yo no me imagino en otro país, soy muy apegada con mi lugar de origen”, aclaró Siciliani.