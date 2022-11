Aseguran que el líder de Colplay estuvo muy cerca de una famosa modelo y empresaria argentina en un evento privado

La histórica serie de diez shows que la banda Coldplay está presentando en el estadio de River Plate, genera noticias más allá de los recitales en sí mismos, ya que el líder de la banda británica en su tiempo libre hace paseos por la ciudad de Buenos Aires, o bien alguna salida nocturna.

Este jueves, en Socios del Espectáculo (El Trece) aseguraron que tras la presentación de Coldplay del miércoles, Chris Martin, líder del grupo, asistió a un evento privado en Sky Bar, un exclusivo local nocturno porteño.

Entre las figuras que se dieron cita en el lugar, se destacó la famosa modelo y empresaria Guillermina Valdés, quien habría estado muy cerca del cantante de Coldplay en la noche del miércoles.

"Fue un roce social. Si pasó algo más después lo desconocemos. Pero bien podría haber pasado, nos hubiera encantado", remarcó el conductor Rodrigo Lussich.

Luego, el periodista aseguró que Guillermina Valdés y Chris Martin "compartieron un cocktail" íntimo junto al resto de la banda y otras celebridades de la escena nacional.

Mientras tanto, Adrián Pallares destacó que no fue azaroso que Valdés fuera al bar al que llegaron los músicos de Coldplay. "Estaba invitada y se quedó hasta tarde. Ella es muy fanática del grupo. Estaba invitado Marcelo Tinelli, pero a último momento no fue". Finalmente, Lussich cerró picante: "Mejor que no fue porque iba a arder troya".