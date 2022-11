El desafortunado comentario de Gonzalo Valenzuela sobre los abusos

Gonzalo Valenzuela supo ganarse su reconocimiento en nuestro país protagonizando telenovelas de éxito de la talla de Botineras o Las estrellas. Además, el actor chileno mantuvo una relación durante una década con Juana Viale, con quien fue padre de tres hijos, de los cuales uno lamentablemente falleció minutos después de nacer.

Valenzuela se encuentra en Chile, y en las últimas estuvo como invitado en el programa Tenemos que hablar de sexo. Durante la charla, el actor compartió algunas reflexiones que generaron fuertes críticas en redes sociales.

"He sido mucho más abusado que todas las mujeres que yo conozco. Abusado, que te griten por la calle, que te toquen el poto. Todas aquello que estamos en contra, a mí me pasan constantemente", reveló el actor.

"Me llegan fotos de minas en pelotas, y me preguntó ‘¿por qué?. Si yo denunciara eso sería terrible", aseguró Valenzuela. "A mí me pasa algo muy particular que es la estupidez del Manguera", señaló en relación a su apodo.

Gonzalo Valenzuela.

"Si estamos en contra del falocentrismo y de todo lo que hablamos, eso fue hace veinte años atrás y hasta el día de hoy, es vulgar y a mí me molesta profundamente", comentó. "Entro a un lugar y dicen: ‘Ahí viene el Manguera...’ ¿Por qué tengo que pensar en el tamaño? Es una ordinariez", disparó.

Según manifestó, es un tema que repercute en su relación con los hombres. "Me ha traído un montón de problemas. Porque viene la envidia, todas las minas hablan, y el pene lamentablemente es una condición para el hombre: el que tiene el pene chico, el que tiene el pene grande. A mí los hombres me tienen mucha rabia", concluyó.