Por qué en la casa de Gran Hermano desaparece el papel higiénico

Luego del enigma del baño secreto que fue descubierto por los televidentes de Gran Hermano, ahora les tocó a los “hermanitos” intentar resolver un asunto que los involucra a todos: qué pasa con el papel higiénico dentro de la casa más famosa de la TV.

Este nuevo misterio que preocupa y afecta a todos los participantes por igual, arrancó poco antes de la salida de Juliana, la sexta eliminada del reality, y quedó instalado cuando Julieta Poggio se acercó al confesionario a pedir más rollos.

“Cada vez que voy al baño no hay papel y no están en ningún lado”, avisó "Disney". Sin embargo, Gran Hermano le dijo que el día anterior les habían entregado una buena cantidad de papel y la mandó a consultar a sus compañeros.

“Fui a pedir papel higiénico y me dijeron que me iban a mandar, pero que ayer nos mandaron ocho rollos de papel. Y que les parecía muy raro que no hubiera papel. Me preguntó: ‘¿Vos crees que se pueden terminar ocho rollos de papel en un día?’”, contó Juli, consternada.

“Yo le dije que no sabía, pero que no había más papel. Me dijo que lo consulte con mis compañeros”, repasó la modelo y bailarina, que quedó como la encargada de resolver el misterio que generó un debate entre los concursantes.

“Y, somos 13 personas; calculá que hay gente que está mal del estómago y va más veces al baño. Decile a Gran Hermano que si él no va al baño muchas veces, hay personas que sí”, explicó Coti, y agregó: “Yo, por ejemplo, voy al baño cinco veces al día”.

“¿Por qué se consume tanto? Quiero creer que no lo escondieron”, preguntó María Laura, y Nacho agregó: “Lo escondieron, ocho rollos no se pueden consumir nunca”. “¡Es más de un rollo por persona!”, agregó el Conejo.

"Es una locura. El descontrol qué hay con los elementos que te brindan es vergonzoso. No puede ser que pongan seis jabones y desaparezcan los seis jabones”, se quejó Alfa, indignado.

"Yo esta vez no fui; Maxi ya me revisó y estoy limpio", se defendió Nacho durante el almuerzo, ya que en el pasado ya lo habían descubierto escondiendo elementos, mientras el resto seguía cavilando sobre el misterio que, hasta ahora, no tuvo una resolución.

Este no es el primer incordio cotidiano que padecen los participantes del reality de Telefe, que en las últimas horas vieron cómo se inundaba toda la casa a raíz de la rotura del aire acondicionado de la habitación de los hombres.