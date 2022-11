Las fotos de la misa secreta en honor a Diego Maradona a dos años de su muerte

El 25 de noviembre se cumplieron dos años de la muerte de Diego Maradona. Un vacío quedó en el país cuando se conoció que el Diez había perdido la vida. Ahora bien, desde entonces, un escándalo se desató en la familia del astro. Y es que, su familia no para de enfrentarse.

Hace algunas horas, Luis Ventura reveló las imágenes de la misa secreto que realizaron en honor a Diego Maradona sus hermanas: "Estuvieron 6 de los 8 hermanos. Los 6 hermanos vivos, las 5 hermanas y Lalo Mradona que participaron y comulgaron. Un puñado de hinchas se acercaron también al lugar".

Fue Gianinna Maradona quien recordó a su padre a dos años de su muerte. Con un posteo en sus redes sociales, la hija del Diez escribió: "En tu mejor versión. ¡Para siempre! Dos años del último día que te vi, te abracé y te di un millón de besos. ¡Te amo y te extraño para siempre!".

"Justicia por vos, que paguen todos los que fueron parte que este día de mierda exista", finalizó. Quien también se hizo presente fue nada más ni nada menos que Rocio Oliva quien escribió: "Estás en el corazón de cada argentino, cada futbolero en el mundo, y cada jugador del planeta, y por siempre en el mío. Puru”.

También se hizo viral una entrevista del día en el que Diego Maradona habló de la muerte: "Nos arrepentimos de no haber disfrutado del crecimiento de las nenas (sus hijas), haber faltado a fiestas de las nenas. Cumpleaños creo que estuvimos todos pero algunos me faltan".

"Me arrepiento de haber hecho sufrir a mi viejo, a mi vieja, a mis hermanos, a los que me quieren. No haber podido dar el 100% en el fútbol porque cuando se habla de drogas en el fútbol, yo di ventajas. Yo con la cocaína he dado ventaja. Nos drogábamos, no dormíamos, lo consumíamos e íbamos a la cancha. Yo no saque ventaja, yo di ventaja al rival", agregó.

Y expresó: "El fútbol me dio fama, dinero, felicidad, gloria, me dio a la gente, el afecto, cariño. Siempre pensamos que fuimos los mejores. Gracias por haber jugado al fútbol, porque es el deporte que me dio más alegrías, libertades, toqué el cielo con las manos, gracias a la pelota".