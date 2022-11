Juliana es la nueva eliminada de Gran Hermano: su reacción

Gran Hermano se convirtió en el programa más visto de la televisión argentina. Quienes quedaron en un mano a mano fueron Juliana y María Laura. Juliana fue la más votada por el público y ya salió de la casa.

Cabe recordar que hace algunos días, la joven de Santa Fe se cruzó muy fuerte con La Tora, todo se dio tras conocer la placa de nominados.

"Las cosas con Romi se pusieron tensas y me dijeron que fue por un comentario de ustedes dos. Nada, yo no voy a armar más puterio, ni tampoco voy a seguir cayendo en la trampa de 'me dijo, no me dijo'. 'Porque vos dijiste que la Romi es una gata'. No, querida. Esa es una palabra que decís vos, yo no voy a tratar a una mujer de gata", comenzó.

Y continuó Juliana: "Que yo haya dicho que me molestó un comentario es una cosa. Mentira porque yo no te conté nada. Mirá vos porque yo a vos no te conté nada. ¿Te lo conté? Lamento contartelo porque en ningún momento si fueses 'aguanten minas y pa pa pa'... me hubieses dicho '¿sabes qué gorda? me parece que te estás confundiendo. No va ese comentario".

"Jamás lo hiciste. Supuestamente 'amiga, te amo'. Me hubieras dicho algo del comentario cuando yo dije supuestamente 'amiga, no da'. Mentira, después que hablé con Romi me dijiste 'che, si. Puede ser'. ¿Por qué no me lo dijiste en ese momento?", continuó indignada.

Eso no fue todo porque La Tora respondió: "¿Cuántos años tenés vos? ¿No te sabés defender sola? No entiendo. Fuiste vos la primera que dijo que Disney se hacia la muy sonriente y que era la peor ¿o te olvidás? No te olvides de eso. Yo también me rescaté. Bueno, vamos a ver mañana. A mi no me rompas la pi... Quiero recurrir a la violencia. Te juro".

Ahora bien, hace algunas horas se conoció que Juliana es la nueva eliminada de Gran Hermano. La joven jamás esperó que sería ella quien tendría que abandonar la casa más famosa del país. Ni bien conoció los resultados, se mostró súper sorprendida y solo sonrió.