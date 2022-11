Jimena Barón compartió su dieta proteica antes de entrenarse

Fiel a su estilo y costumbre de interactuar con sus seguidores en las redes sociales, Jimena Barón sorprendió a los mismos al revelar cómo está compuesto su súper desayuno y almuerzo previo al entrenamiento.



La cantante y actriz contó que, en esta oportunidad, desayunó y almorzó al mismo tiempo. Por esa razón, decidió prepararse una comida más completa que de costumbre, que combinó ambas.



Esta vez, Jimena desayunó y almorzó un omelette de una yema y tres claras, durazno, frutilla, media banana y almendras. “¡Y a entrenar!”, escribió la actriz y cantante, con mucha energía como comenzar a hacer ejercicio.





Por otra parte, Jimena compartió también en los últimos días una reflexión personal sobre sus canciones. “Antes había una parte rara mía que decía: ‘Yo soy La Cobra, no me entra ni una bala. Y saco esto y soy fuerte. No estoy resentida, no estoy dolida”, expresó.



“Hay un proceso de estar enojado cuando te lastiman mucho. Después vemos una canción, pero fue re fuerte lo que me pasó. Hay un proceso de mucho enojo con La Tonta”, reconoció Jimena.





“Hay mucho enojo, con estar con la comida y con el culeado que no viene. Con La Cobra y con La Araña, qué decís: ‘¿Qué onda?’”, agregó una reflexiva Barón sobre sus últimos éxitos musicales.



“Las noticias frivolizan todo, pero si vas al punto es ‘la pasé como el ojet… No estuvo nada bueno’”, cerró Jimena, luego del estreno de La Araña, la canción nacida por la traición de una amiga, que muchos aseguran se trata de Gianinna Maradona, que fue novia de Daniel Osvaldo.