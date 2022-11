Amalia Granata destrozó a Jesica Cirio por viajar al Mundial de Qatar: “No podes ir al Mundial cuando tu…”

Amalia Granata en más de una ocasión cruzó a varios famosos y les dijo sin filtros todo lo que piensa. Hace algunas horas lo hizo con nada más ni nada menos que Jésica Cirio. Todo se dio en el programa de Marcelo Polino en Radio Mitre, la diputada se mostró furiosa contra la modelo.

Y es que, Amalia destrozó a Jésica por viajar a Qatar: "Jessica Cirio me parece que se volvió porque le llovieron las críticas como al hijo de Massa. Ella subió fotos con la hija, le ponían fotos de cómo está Lomas de Zamora, del marido porque parece que viajó con toda la familia de Insaurralde. Mientras vos estás allá, Lomas de Zamora no tiene esto o lo otro, es todo un desastre".

"Ella está casada con alguien que pertenece a este gobierno que con el dedito nos cagó a pedos diciendo no viajen al exterior, no gasten dólares y de repente toda la familia de ella está allá. Están todos los políticos de este gobierno afuera, más allá de que Jessica trabaje y tenga su plata, estás casada con un político que te reta porque viajaste a exterior", agregó.

Y continuó: "Yo no tengo nada en contra de Jessica pero si vos elegiste casarte con un político que te dice que no viajes, no podés estar vos con los hijos de ese político de viaje porque sos la esposa. Lamento que ella se haya ganado la plata con su esfuerzo pero vos estás con una persona que reta al pueblo porque te vas al exterior. Me parece que es contradictorio".

Cabe recordar que hace algunas semanas, Amalia contó el mal momento que vivió con su hijo: “Hace un mes que estoy sin empleada. Limpio toda la casa, hago de comer, cuido los pibes, voy a Santa Fe. Me estoy volviendo loca. Un llamado a la solidaridad. Si hay alguien... necesito una empleada. Mi vida depende de ellas”.

“Una de las últimas fue que este pibe quiso tirar a la niñera a la pileta. Primero tiró una bicicleta, después intentó tirar a la chica que no sabía nadar. Le agarró un ataque de pánico, me llamó y me dijo 'señora, yo me voy'. Y le digo 'pero querida, yo estoy en la radio no podés dejar al pibe solo'”, agregó.

Y continuó: “Me voy, me voy, me voy'. Y estaba el pintor y le digo '¿me podés cuidar al pibe? porque esta chica se quiere ir'. Se fue porque él (Rocco) la quería empujar y ella no sabía nadar”.