Quién es el nuevo novio de Marcela Tinayre

El amor golpeó a su puerta, y con emoción decidió atenderlo y brindarse a pleno a disfrutar de esta experiencia de la vida. Al menos eso se infiere de los rumores sobre el estado sentimental de Marcela Tinayre, dado que aseguran que inició una historia emocional con un economista.

Hace varios días que la hija de Mirtha Legrand camina sobre el terreno de las suposiciones, de las conjeturas respecto a su privacidad. Se han elucubrado un sinfín de variantes, hasta la relacionaron con otro famoso, así como especificaron que salía con un arquitecto.

Lo cierto es que Karina Iavícoli se lanzó al vacío al aseverar en Socios del espectáculo, el ciclo que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich en eltrece, que todo se remitía a un compañero de su programa de KZO. "Te lo confirmo. Lo conozco a Pablo Muney, fuimos compañeros en el programa de Pampita. Puedo asegurar que Pablo Muney está enamorado de Marcela Tinayre”.

Esa teoría se desvaneció y cobró fuerza otra variante. En la edición del jueves de LAM, la panelista Estefi Berardi tomó la posta y narró una serie de averiguaciones que llevó a cabo para reconstruir todo en torno al verdadero novio que aterrizó en el corazón de la madre de Juana Viale.

Ángel de Brito le consultó a la angelita: "¿Vos insistís con que Marcela Tinayre tiene novio?". Así Berardi abrió el paraguas, pero igualmente aseveró con mucha convicción y confianza en sus datos: "Novio no porque se están conociendo".

Por su parte, el conductor de América la contradijo y saltó para bramar su charla privada con la hija de la diva máxima de la televisión argentina. "Hoy hablé con ella y me dijo: 'No, no estoy conociendo a nadie. Decile a esa pichoncita que no, que no es así. Que es inexacto'", afirmó.

Tozuda y confiada, Berardi aseguró sobre Marcela: "Es lógico que lo quiera negar, lo está ocultando. Tengo lujo de detalles. Con este señor se conocían por amigos en común desde hacía tiempo. Una amiga puntual los volvió a presentar y Marcela es la primera vez que elige conocer a alguien desde otro lado. Como amigos o un poquito más. Ustedes me entienden".

Así, la panelista agregó detalles de este misterioso hombre: "Están súper bien. Marcela es muy divertida, él también. Es muy fachero. Es economista". ¿Será que Marcela vibra alto con un galán que la sedujo y la estimuló a tirarse a la pileta del amor?