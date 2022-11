¡Está enorme! La tierna foto que Dalma Maradona mostró de su hija Azul

El 24 de julio de 2022, Dalma Maradona se convirtió en mamá por segunda vez al nacer Azul, la hermanita de Roma, también fruto de su relación con Andrés Caldarelli.

Y a horas de un nuevo aniversario por la muerte de Diego Maradona y mientras sigue envuelta en conflictos con Verónica Ojeda, la actriz encontró el modo de endulzar el día: celebrar los cuatro meses de su hijia con una tierna postal.

"¿Quién quiere comer una sandía con jamones? Felices cuatro meses, chulita del amor”, expresó en sus historias de Instagram, donde publicó una foto del cuerpito de la beba, lookeada con un enterito rojo como una sandía que da cuenta de lo grande que está.

Como siempre, la hija mayor de Claudia Villafañe evitó mostrar la carita de su hija, al igual que hace con Roma, a quien siempre fotografía de espaldas para resguardar su imagen y cuidarla de la sobreexposición.

En cuanto anunció su segundo embarazo, la hermana de Gianinna, que hace unos días sorprendió con la canción que le compuso a su padre para el día en el que hubiera cumplido 62, dejó en claro que había decidido no tener más hijos.

“Soy mamá de dos nenas, recontra buscada, vino al toque y acá cerramos la fábrica”, dijo la joven, que vivió una gestación muy molesta y tuvo complicaciones después del parto. “Estuve vomitando todos los días. Fue heavy total. Me enteré antes de irme a hacer el rally de Nápoles, trabajando de 8 a 8”, agregó, al contar que estaba embarazada.

Luego, a días del nacimiento, Dalma explicó la difícil situación que vivió después de parir a Azul. "Por una situación ajena a mí, me vi en la necesidad de contar un hecho que me sucedió justo antes que me dieran el alta. Por suerte, ya me estoy ocupando y solo lo cuento por si a alguien le sirve mi experiencia", advirtió en sus redes.

"Me descubrieron una anemia muy severa justo antes de darme el alta y me tuvieron que hacer una transfusión de sangre. Yo no quería saber nada de quedarme, porque en casa me esperaba Roma, pero obviamente no fue opcional (porque después me di cuenta de que no me podía levantar por mis medios de una silla)", reveló.

Felizmente, a los pocos días la hija del Diez recuperó sus valores normales y hoy está fuerte y de buena salud, disfrutando de sus hijas y de sus distintas etapas de crecimiento.