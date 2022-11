Alex Caniggia y Melody Luz venden sus prendas en una feria americana: los precios y el particular motivo por el que no donan la ropa

Tras su exitoso paso por El Hotel de los Famosos (El Trece), la pareja conformada por Alex Caniggia y Melody Luz sorprendió a sus seguidores al poner a la venta prendas en una feria americana. Tras las críticas que recibieron por no donar esa ropa, la exintegrante del reality salió a explicar el motivo.

La encargada de anunciar el lote de prendas disponibles fue Melody Luz, quien compartió imágenes de los artículos de indumentaria a la venta y comentó la razón por la que junto a Alex Caniggia decidieron organizar esta acción.

Dirigiéndose a su casi medio millón de seguidores en Instagram, Melody Luz compartió una postal en la que se pueden ver varios pares de zapatillas y contó: “Gente, Alex y yo tenemos ropa para vender. Es por no usarla o porque no nos queda, pero está todo en perfecto estado”.

Luego, para darle operatividad a la venta, la pareja de Alex Caniggia completó: “Lo voy a ir subiendo a mis mejores amigos, así que solo voy a agregar a quien realmente crea que vaya a comprar. Me responden esta historia y voy agregando”. A su vez, en el posteo aclaró que los precios oscilan entre los $2000 y los $100.000.

Tras unas horas de lanzar esta iniciativa, Melody Luz salió al cruce de las críticas que recibió junto a Alex Caniggia por no donar las prendas en cuestión. "La ropa no la donamos ni la regalamos porque esta específicamente es ropa de marca de que está en muy buen estado, y que queremos que otra persona le dé el valor que nosotros le damos. Nosotros solemos regalar un montón de ropa, sólo que no lo subimos a redes ni tenemos por qué hacerlo", retrucó la bailarina.

Por otro lado, la novia de Alex Caniggia explicó que al haber recibido demasiadas solicitudes y no tener tiempo de agregar a todos los interesados, organizará en algún momento una feria presencial.