Revelan quién es la nena que aparece en la supuesta foto sobrenatural de Mica Viciconte

Una foto que Mica Viciconte publicó junto a su bebé desató revuelo en las redes sociales por una supuesta presencia sobrenatural en un reflejo de los anteojos de la influencer. La pareja de Fabián Cubero posó junto a su pequño hijo, pero los seguidores de la ex Combate aseguraron que alguien más apareció en la foto.

La conjetura sobre el presunto fenómeno se destaron por una nena que se ve reflejada en los lentes de sol de Mica Viciconte. Lo más probable es que se trate de alguna de las hijas que Cubero tuvo junto a Nicole Neumann, pero muchos optaron por otras afirmaciones.

“Mica, ¿qué onda el reflejo de tus gafas? Hay una nena de pelo negro. ¿Quién sacó la foto?”, “¿Quién es la nena q aparece reflejada en los anteojos?”, “Se ve clarito una nena reflejada en sus gafas. Mi vida la dejaron fuera de las fotos”; fueron algunos de los comentarios en el posteo de Mica Viciconte.

Sin embargo, con el pasar de las horas, varios admiradores de Nicole Neumann y Fabián Cubero confirmaron que la nena que aparece en el reflejo de los lentes de Mica Viciconte es una de las hijas de la modelo y el extutbolista, aunque hubo cierta confusión a la hora de distinguir si se trata de Indiana, Sienna o Allegra.

Más allá de la situación de desconcierto, la publicación recibió más de 110 mil likes y cientos de mensajes, entre los cuales se destacaron palabras como: "Qué preciosos los dos", “No puede ser más lindo ese bebé, una belleza, se pasaron Mica y Cubero”, “Es hermoso igual a la madre”; escribieron algunos admiradores de Viciconte.

Hace algunos días, la integrante de Ariel en su salsa (Telefe), le respondió al conductor Ariel Rodríguez Palacios por qué no ha pasado con su pareja por el Registro Civil para casarse. “Ninguno de los dos quiere. Está hablado y estamos bien. Los papeles, después, son un estrés. No sueño con el vestido blanco. Me encanta la gente que se casa, viva el amor, pero prefiero irme de viaje. No me veo con el ramo y no lo veo a él diciéndome ´¿aceptás...? No sueño con el casamiento, soñaba con tener un hijo, mi familia ya la formé y me encanta. Pero el casamiento no”, remarcó Mica Viciconte.

En tanto que sobre el primer tiempo junto a su bebé Luca, la bailarina explicó: “Los primeros 15 días fueron caóticos, tenía muchos miedos. Venía muy dolorida, y no dejaba que nadie lo toque. Después me di cuenta que no estaba bien, ni para él ni para mí. Yo estaba sacada. Me daba miedo no escucharlo, le tocaba el pulso, miraba si respiraba. Lo sigo haciendo, pero lo vas conociendo. Después, ya me relajé”.